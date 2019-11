Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 16,90 Conviction Buy List Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 18.11.2019 14,80 Buy HSBC Domenico Santoro 18.11.2019 14,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 18.11.2019 14,00 Overweight J.P. Morgan Kian Abouhossein 12.11.2019 14,00 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 08.11.2019 14,00 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 07.11.2019 16,00 Kaufen RBC Capital Markets Adrian Cighi 07.11.2019

Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,388 EUR +0,36% (19.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,384 EUR -0,10% (19.11.2019, 17:11)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (20.11.2019/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,90 oder 14,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 7. November die Zahlen zum 3. Quartal 2019 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. November zu entnehmen ist, habe die italienische HypoVereinsbank-Mutter UniCredit im 3. Quartal von einem regen Geschäft an den Märkten, guten Provisionseinnahmen, einer geringeren Risikovorsorge und dem Sparkurs profitiert. Der um Sondereffekte wie die Erlöse aus Spartenverkäufen bereinigte Gewinn sei im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen, habe die Bank in Mailand mitgeteilt. Die Erträge hätten um knapp 2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zugelegt. Damit habe die Bank besser abgeschnitten, als Experten erwartet hätten.Zudem habe die Bank ihre Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Im Sommer hatte der als knallharter Sanierer bekannte Bankchef Jean Pierre Mustier beim Ertragsziel etwas zurückrudern müssen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von Goldman Sachs dem Titel das höchste Kursziel von 16,90 Euro zu. Die US-Investmentbank hat die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Umbau der Italiener sei im Wesentlichen abgeschlossen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am 18. November vorliegenden Studie. Die für das Gesamtjahr angestrebte Eigenkapitalrendite von 9 Prozent sei gut erreichbar - wenn auch teilweise dank Sondereinflüssen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: