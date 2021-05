Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel während der heutigen Sitzung sogar noch weiter von seinem Rekordhoch, nachdem die jüngsten GfK-Daten zeigten, dass sich die Stimmung der deutschen Verbraucher im Juni weniger als erwartet verbessert hat und die Verbraucher trotz der besseren Aussichten vorsichtiger sind, so die Experten von XTB.Bayer habe am Donnerstag mitgeteilt, dass das Unternehmen seine Aktivitäten auf dem US-Rasenpflegemarkt neu bewerten werde, nachdem ein US-Richter den Plan einer Sammelklage in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar zur Beilegung künftiger Ansprüche im Zusammenhang mit seinem Unkrautvernichter Roundup und anderen Unkrautvernichtungsmitteln auf Glyphosatbasis, die angeblich Krebs verursachen würden, abgelehnt habe.Die Aktie von PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) sei um mehr als 2,0% gefallen, nachdem der Gucci-Eigentümer KERING SA (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) einen Anteil von 5,9% an der Sportbekleidungsfirma durch eine Aktienplatzierung verkauft habe. Die Transaktion komme nach einem früheren Verkauf im Oktober in der gleichen Größenordnung. KERING habe gesagt, dass es sich auf höherwertige Luxusmarken konzentrieren wolle. (27.05.2021/ac/a/m)