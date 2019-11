Der Verbraucherpreisanstieg, der sich in der ersten Jahreshälfte zeitweise nahe am oberen Rand des Inflationsziels von 3% (+/- 1 Prozentpunkt) bewegt habe, habe sich abgeschwächt und zuletzt bei 2,9% gelegen. Hauptursache seien niedrigere Nahrungsmittel- und Energiepreise, die von den Auswirkungen höherer Löhne und der im Jahresvergleich schwächeren Währung nicht kompensiert worden seien. Im Gesamtjahr dürfte die Inflation gut 3% erreichen.



Bei nachlassendem Preisdruck nehme die Notwendigkeit für die ungarische Notenbank ab, die Geldpolitik zu straffen, zumal dies dem internationalen Trend entgegenliefe. Die wahrscheinlichste Variante sei derzeit ein unveränderter Leitzins auf dem aktuellen Tief von 0,9%. Niedrigere Leitzinsen könnten den Ungarischen Forint schwächen und so die Importe verteuern.



Stabilität solle die Begrenzung des öffentlichen Defizits unter die Maastricht-Grenze von 3% des BIP signalisieren. Aufgrund des hohen Wirtschaftswachstums gelinge dies 2019 trotz ausgebauter Familienförderung abermals komfortabel. Für nächstes Jahr sehe die Budgetplanung eine Senkung des Defizits auf 1% vor. Angesichts der schwächeren Konjunktur und geringerer Mittelzuflüsse von der EU erscheine diese Zielvorgabe allerdings zu ambitioniert.



Bei den Kommunalwahlen im Oktober habe eine geeinte Opposition Erfolge erzielen können. Sie stelle nun u.a. den Bürgermeister in Budapest. Für die Parlamentswahlen 2022 könnte dieses Vorgehen richtungsweisend sein. Bis dahin dürfte die Regierung Orban allerdings fest im Sattel sitzen. Auch die Reibereien mit der EU, die bereits mehrfach die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit angemahnt habe, würden aller Voraussicht nach andauern. Die Ablehnung des ungarischen EU-Kommissars durch das Europäische Parlament, die neben zwei weiteren Beanstandungen die Arbeitsaufnahme der neuen Kommission verzögere, spreche dafür, dass die Institutionen genauer hinschauen würden. Inwieweit dies gelte, wenn im neuen Finanzrahmen für die Jahre ab 2021 die Auszahlung von EU-Mitteln an Rechtsstaatlichkeitskriterien geknüpft werden solle, bleibe abzuwarten. (Ausgabe vom 08.11.2019) (11.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der private Verbrauch erweist sich in Ungarn auch in diesem Jahr als solider Wachstumspfeiler, großzügig unterstützt von der öffentlichen Hand, so Marion Dezenter von der Helaba.Die medienwirksame Aufstockung von Familienbeihilfen, die auch im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen im Herbst 2019 zu sehen sei, sollte dem Konsum ebenso zugute kommen wie kräftige Lohnsteigerungen und die niedrige Arbeitslosigkeit von zuletzt 3,5%. Auf der Investitionsseite profitiere die ungarische Wirtschaft noch von EU-gestützten Infrastrukturprojekten, der Gipfel im laufenden EU-Finanzrahmen (von 2014 bis 2020) sei aber überschritten. In der Industrie würden die Kapazitätsauslastung, die mit rund 80% inzwischen knapp unter dem langjährigen Durchschnitt liege, und die gesunkenen Auftragseingänge ebenfalls auf schwächere Wachstumszahlen einstimmen, die gleichwohl oberhalb des EU-Durchschnitts bleiben würden. Auch die Impulse vom Außenhandel seien nicht mehr so stark wie im letzten Jahr. Dies gelte für die Nachfrage aus der Eurozone ebenso wie aus Russland und China.