NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

12,60 USD +3,53% (098.10.2020, 22:10)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (09.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) charttechnisch unter die Lupe.Für Anhänger antizyklischer Tradingideen könnte sich derzeit ein Blick auf die Aktie von Under Armour lohnen. Antizyklisch, weil hinter dem Titel eine Dürreperiode von mehr als fünf Jahren liege. Diese Schlechtwetterphase stehe nun möglicherweise aber vor ihrem Ende, denn seit März finde ein Stabilisierungsprozess statt. Konstruktiv würden die Analysten in diesem Zusammenhang die Rückeroberung des Tiefs von Ende 2017 bei 11,40 USD sowie der 38-Wochen-Linie (akt. ebenfalls bei 11,40 USD) werten. Für einen endgültigen Befreiungsschlag sei aus charttechnischer Sicht allerdings ein nachhaltiger Spurt über den Kumulationswiderstand bei gut 12 USD notwendig. Hier falle ein Fibonacci-Level (12,00 USD) mit den letzten Verlaufshochs sowie der Abwärtskurslücke vom März (obere Gapkante bei 12,49 USD) zusammen. Im Erfolgsfall könnten Anleger von einer unteren Umkehr ausgehen, welche ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 5 USD bereithalte. Die konstruktive Positionierung im Rahmen des "HSBC Trendkompasses" bzw. die Abwärtstrendbrüche im Verlauf diverser Indikatoren (z. B. RSI, MACD) würden den laufenden Gezeitenwandel unterstreichen. Um die Ausbruchschance zu erhalten, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr unter das o. g. 2017er-Tief zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Under Armour-Aktie:10,584 EUR +3,34% (08.10.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:10,712 EUR +3,56% (098.10.2020, 22:26)