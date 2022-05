Börsenplätze Under Armour-Aktie:



10,362 EUR -23,47% (06.05.2022)



10,73 USD -24,91% (06.05.2022, 16:09)



US9043111072



A0HL4V



U9R



UAA



Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Sportartikelherstellers Under Armour rausche nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ab. Das Unternehmen habe massiv mit Problemen in der Lieferkette und pandemiebedingten Ausfällen in China zu kämpfen. Die Aktie sei folglich kurz nach US-Börsenstart um rund 24 Prozent in die Knie gegangen.Der Turnschuh- und Bekleidungshersteller habe am Freitag einen enttäuschenden Ausblick für sein Geschäftsjahr 2022/23 gegeben. Obendrauf komme ein unerwarteter Verlust für die drei Monate bis zum 31. März. Aber auch der Umsatz habe deutlich unter den Schätzungen der Wall Street gelegen. So habe das Unternehmen am Freitag einen Verlust von einem Cent je Aktie anstatt wie erwartet einen Gewinn von 6 Cent gemeldet. Der Nettoumsatz sei im Berichtsquartal auf 1,30 Milliarden Dollar von 1,26 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum gestiegen und damit hinter den Erwartungen von 1,32 Milliarden Dollar zurückgeblieben.Während die Wirtschaft weltweit wieder anspringe, habe ein Anstieg der Covid-19-Infektionen in einigen Teilen der Welt wie zum Beispiel in China die Regierungen dazu veranlasst, erneut strenge soziale Restriktionen einzuführen, was sich negativ auf die Verkaufszahlen der Einzelhändler auswirke. Für das Geschäftsjahr 2022/23 prognostiziere Under Armour somit einen bereinigten Gewinn zwischen 63 und 68 Cent pro Aktie und liege damit weit unter der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 83 Cent pro Aktie.Die Lieferkettenprobleme bei Under Armour seien noch größer als erwartet. Die schwachen Zahlen würden neben ihrer eigenen Aktie auch die Papiere der Konkurrenten mit in die Tiefe reißen.Anleger sollten vorerst die Finger von der Under Armour-Aktie lassen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link