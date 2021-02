Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (08.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) unter die Lupe.Die UmweltBank ist offenbar gut durch die Corona-Krise gekommen. Bilanzsumme und Geschäftsvolumen seien gestiegen, das Ergebnis vor Steuern habe sogar die eigene Prognose übertroffen. Die UmweltBank-Aktie könne ihren Aufwärtstrend fortsetzen und notiere knapp unter ihrem Jahreshoch (16,30 Euro).Konkret sei die Bilanzsumme auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 20 Prozent auf 4,9 Mrd. Euro gestiegen (2019: 4,1 Mrd. Euro), während das Geschäftsvolumen von 4,5 Mrd. Euro auf 5,4 Mrd. Euro gestiegen sei. Das Ergebnis vor Steuern habe 37,7 Mio. Euro betragen und damit sogar leicht die Anfang 2020 aufgestellte Prognose überstiegen."Mit einer herausragenden Cost-Income-Ratio (CIR) von 43 Prozent, dem risikoarmen Kreditportfolio sowie der soliden Kapitalausstattung ist die UmweltBank hervorragend aufgestellt, um auch weiterhin nachhaltig zu wachsen", kommentiere Heike Schmitz, die seit 1. Februar 2021 als Generalbevollmächtigte der Geschäftsleitung angehöre. Zur Einordnung: Die CIR-Kennzahl habe beim Branchenprimus Deutschen Bank in Q4/2020 mit 92,2 Prozent deutlich höher gelegen.Einer der Wachstumstreiber seien 2020 erneut Umweltkredite gewesen, deren Volumen um elf Prozent auf 3,5 Mrd. Euro geklettert sei. Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Bank neue Kredite in Höhe von rund 689 Mio. Euro (2019: 543 Mio. Euro) ausgereicht. "Unsere Finanzierungen waren auch im vergangenen Jahr stark gefragt. Unser Kerngeschäft - die Finanzierung von nachhaltigen Immobilienprojekten und erneuerbaren Energien - ist solide und krisenfest", kommentiere Goran Basic, Mitglied des Vorstands.Die UmweltBank als einer der Pioniere in Sachen nachhaltigem Investieren habe solide Zahlen präsentiert. Gerade das Thema Nachhaltigkeit dürfte in der Zukunft zusehends in den gesellschaftspolitischen Vordergrund rücken und damit für Wachstum sorgen. Und: Die UmweltBank-Aktie locke mit einer steigenden Dividende. Wer der Empfehlung des AKTIONÄR (Ausgabe 52/20) gefolgt sei, liege bereits mit mehr als 20 Prozent vorn.Kurzum: Anleger sollten die Gewinne bei der UmweltBank-Aktie laufen lassen, da auch das charttechnische Bild weitere Kurszuwächse verspricht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)