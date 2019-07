Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (12.07.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) fand unter dem Motto "Wirkung braucht Wachstum" am 27. Juni statt, so Paul Petzelberger von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".In dem mit 400 Aktionären prall gefüllten kleinen Saal der Meistersingerhalle in Nürnberg sei die gute Laune von Vorstand und Aufsichtsrat schnell bis in die letzte Stuhlreihe übergeschwappt. Grund dafür sei unter anderem die zehnte Dividendenerhöhung in Folge und ein vom Vorstand gut präsentiertes "gigantisches Potenzial" gewesen.Die UmweltBank habe in der Satzung den Umweltschutz ausdrücklich verankert. Konkret: Mit Kundeneinlagen würden ausschließlich auf Nachhaltigkeit geprüfte Projekte - im Wesentlichen in den Bereichen erneuerbare Energien, ökologisches Bauen und Bio-Landwirtschaft - finanziert.Doch nicht nur ökologisch, sondern auch mit Blick auf die Finanzkennzahlen habe sich der Vorstandsvorsitzende Jürgen Koppmann auf der HV vor den Aktionären selbstbewusst gezeigt: "Wir haben eine Dividendenrendite von um die 3%, ein KGV von circa 10, ein KBV von 1,2 bis 1,3 und eine Aufwand-Ertrag-Relation von rund 33%. Zeigen Sie mir eine Bank in Deutschland, die diese Zahlen vorweisen kann!"Gegenstand der diesjährigen Aktionärsversammlung sei auch der letztjährig eskalierte Streit mit dem Großaktionär gewesen. Die Bochumer GLS Bank habe im März 2018 ein Aktienpaket von 15,7% an der UmweltBank übernommen und kurz darauf erfolglos versucht, die Mehrheit des Aufsichtsrats mit nahestehenden Kandidaten zu besetzen.Kurz zusammengefasst: Die UmweltBank AG befinde sich mit ihrem Geschäftsmodell voll im Trend und möchte die sich vielfältig ergebenden Chancen so schnell wie möglich nutzen. Die aktuell anstehende Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht solle in diesem Zuge neues Geld in die Kasse spülen.Für besonders gute Stimmung hätten die Aussagen des Vorstands in Bezug auf die Demonstrationen der Schüler "Fridays for Future" und den allgemeinen gesellschaftlichen Trend hin zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz gesorgt. So habe Vorstandsmitglied Stefan Weber deutlich gemacht: "Die UmweltBank betreibt ihr Geschäft seit über 22 Jahren kompetent, glaubwürdig, transparent und ehrlich. Wir sind in Deutschland das grüne Original - und irgendwo müssen die Kids ja auch mal mit ihrem Geld hin." Deutlich kürzer, aber mindestens ebenso prägnant habe es Vorstandssprecher Jürgen Koppmann abschließend zusammengefasst: "Die UmweltBank ist eine geile Aktie, denn das Unternehmen ist super drauf." (Ausgabe 07/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link