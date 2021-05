Strategie 1 - Kundengewinnung

Umsatz erhöhen durch die Akquise von Neukunden

Durchführung von Akquise-Telefonaten

Verstärkte Schaltung von Werbung

Mehr Veranstaltungs- und Messebesuche

Die Frequenz von Social-Media Posts steigern

Zusammenarbeit mit Werbegesichtern / Werbepartnern

Neukundenakquise auf der Straße (sofern es dem Unternehmensimage entspricht)

Darüber hinaus existieren noch viele weitere Möglichkeiten, mit denen Unternehmen ihre Neukundenakquise verbessern und auf diese Weise den Umsatz erhöhen können. Hierfür ist es mitunter erforderlich, auch mal neue Wege zu gehen, anstatt immer auf die gleiche Weise zu versuchen, neue Kunden hinzuzugewinnen. Denn auch aufgrund des immer weiter voranschreitenden technologischen Fortschritts verändern sich die Rahmenbedingungen äußerst rasant, weshalb frische Ideen sich positiv auf den Umsatz auswirken können.



Die Abschlussquote verbessern

Mitunter mangelt es in Unternehmen nicht an der Kundenakquise, sondern an der Abschlussquote. Für eine Umsatzsteigerung ist es nämlich erforderlich, Kontakte in zahlende Kunden zu verwandeln. So gelingt es vielen Unternehmen zwar, eine große Anzahl an Kontakten zu generieren, von denen sich jedoch die wenigsten zu zahlenden Kunden weiterentwickeln. In diesem Fall sollte das Hauptaugenmerk auf der Ansprache der Kundschaft liegen, damit diese sich für den Kauf der angebotenen Produkte entscheiden.



Strategie 2 - Mehr Umsatz pro Kunde

Bei der zweiten Strategie, die wir Ihnen vorstellen möchten, geht es darum, mehr Produkte an die bestehende Kundschaft zu verkaufen. Denn häufig vergessen Unternehmen vor lauter Fokus auf die Neukunden ihre treue Bestandskundschaft. Dabei ist es aus verkaufspsychologischer Sicht deutlich einfacher, diese zu einem Kauf zu bewegen, was für Unternehmen einen geringeren Aufwand bedeutet. Auch hierfür möchten wir Ihnen wieder zwei Möglichkeiten vorstellen, mit denen Sie Ihre Umsätze durch Bestandskunden erhöhen können.



Mehr Umsatz mit bestehenden Kunden

Wer sich mit dem Verkauf eines Produkts an einen Kunden zufriedengibt, der vergisst dabei, dass man diesem noch viel mehr anbieten könnte. Um durch derartige Zuverkäufe allerdings ein Umsatzwachstum zu erzielen, sollte Ihr Unternehmen über ein möglichst breites Angebotsportfolio verfügen, damit Sie Ihren Kunden immer etwas Neues anbieten können, das deren Interesse weckt.



Mehr Umsatz mit Upselling und Cross-Selling

Upselling und Cross-Selling spielt vor allem im B2C-Bereich eine wichtige Rolle und Online-Shops oder Fast-Food-Ketten praktizieren dieses System bereits seit vielen Jahren, um die Kunden zum Kaufen zu animieren. Während bei dem Upselling die Umsätze durch eine verbesserte oder teurere Version eines Produkts erzielt werden, werden die Umsätze beim Cross-Selling durch den Verkauf zusätzlicher Produkte gesteigert.



Strategie 3 - Höhere Kauffrequenz der Kunden

Die dritte Strategie zur Steigerung der Umsätze eines Unternehmens dreht sich um die Kauffrequenz der Kundschaft, die es zu erhöhen gilt. Dabei kann die Umsatzsteigerung auf dem Verkauf zusätzlicher Produkte basieren, doch Sie können Ihre Kunden alternativ auch dazu motivieren, mehr von Ihren Produkten zu kaufen.



Umsatzsteigerung durch Kundenbindung

Kunden zu binden ist für Unternehmen heutzutage von ebenso großer Bedeutung wie das hinzugewinnen von neuen Kunden. Aus diesem Grund sollten Sie Wert auf eine hohe Kundenbindung und Kundenloyalität legen und Ihren Stammkunden Anreize bieten, um auch weiter bei Ihnen zu kaufen. Sofern Ihnen das gelingt, kann dies zu einem spürbaren Mehrumsatz beitragen. (12.05.2021/ac/a/m)









