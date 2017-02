Berlin (www.aktiencheck.de) - Am heutigen Montag wurde im 5. Untersuchungsausschuss der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Odenwald, gehört, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange:Die immer wieder erhobenen Vorwürfe der ‎Opposition, es habe ein staatliches Versagen gegeben, haben sich auch im Rahmen dieser Zeugenbefragung nicht im Geringsten bestätigt.D‎eutlich wurde aber, dass die Bundesregierung die Problematik der unbestimmten EU-Regelungen auf europäischer Ebene klar adressiert hat.Herr Odenwald hat selber auf die belastenden Medienberichte zu der Nutzung seines privaten E-Mail-Accounts hingewiesen, die aber ausschließlich technisch begründet gewesen sei und keine vertraulichen Inhalte gehabt habe. ‎Leider bestätigt auch das wieder den Eindruck, die Opposition suche geradezu nach Möglichkeiten, Vorgänge zu skandalisieren. (Pressemitteilung vom 13.02.2017) (14.02.2017/ac/a/m)