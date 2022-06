Die Verringerung der Gasabhängigkeit gegenüber Russland verzögere die grüne Transformation. Durch den Krieg sei der grüne Wandel auch zu einer nationalen Sicherheitspriorität geworden. Dies werde den Übergang beschleunigen, aber die Notwendigkeit, sich so schnell wie möglich von russischem Gas und Öl zu lösen, werde den Übergang erschweren. Der von der Kommission zu Beginn des Krieges angekündigte RepowerEU-Plan sehe eine vollständige Unabhängigkeit von russischen Energieexporten "weit vor" 2030 vor. Außerdem sehe er - sehr ehrgeizig - vor, die Nachfrage nach russischem Gas bis Ende 2022 um mehr als 60% (rund 101 Mrd. m³) zu senken. Die Begrenzung der Gasnutzung könne den Kohlenstoffgehalt des Energiemixes erhöhen. Ressourcenarme EU-Länder wie Deutschland und Italien könnten gezwungen sein, anstelle von Gas auf leicht verfügbare Kohle zurückzugreifen.



Der Krieg habe auch den Übergang zu grünen Technologien für die Energieerzeugung beschleunigt, was zu einem noch schnelleren Anstieg der Nachfrage nach den für die entsprechenden Produkte benötigten Materialien, wie Batterien, geführt habe. Die meisten dieser Materialien würden jedoch aus Ländern mit einem hohen Maß an Korruption und politischer Instabilität stammen. Auch hier sei unklar, wie die Unternehmen diesen Zielkonflikt lösen und wie die Rating-Agenturen ihn angehen würden.



Der Verteidigungssektor sei von ESG-Investitionen gemieden worden. In den letzten Jahren hätten sich einige Vermögensverwalter aus dem Verteidigungssektor zurückgezogen, weil sie befürchtet hätten, im Widerspruch zur nachhaltigen Finanzwirtschaft zu stehen und/oder durch die Kontroverse um den Waffenhandel in Verruf zu geraten. Die europäischen Verteidigungsausgaben würden nun viel höher ausfallen als bisher erwartet, da eine größere strategische Autonomie bei den eigenen militärischen Fähigkeiten erforderlich sei, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Es gebe berechtigte Bedenken gegen den Verkauf von Waffen; so werde bei genehmigten Exporten schließlich der Grundsatz "Beitrag zur Verteidigung liberaler Demokratien" als gültig erachtet, wenn Rüstungsaktien ihre Produktion nur an Demokratien verkaufen würden. Werde all dies zu einer Neubewertung der gesamten Branche führen? (08.06.2022/ac/a/m)







Mehrere Investmentfirmen, die ESG konform anlegen würden, hätten es versäumt, die Eskalation vor dem Krieg zu berücksichtigen. Der Konflikt habe mehrere Investmentfirmen dazu veranlasst, neue Investitionen in Russland zu stoppen oder wenn möglich zu veräußern, was zeige, dass die Investoren "versagt" hätten, weil sie die Risiken vor der jüngsten Invasion nicht gemanagt hätten. Daher werde der Einmarsch in die Ukraine zahlreiche relevante Folgen für andere staatliche Investitionen haben, insbesondere in Schwellenländern mit niedrigen ESG-Werten.