Indes drehe sich die Sanktionsspirale und die Ächtung Russlands am Finanzmarkt im "Wirtschaftskrieg" zwischen dem Westen und Russland munter weiter. So habe die Investmentgesellschaft BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) verkündet, seit Montag weder in ihren aktiven noch passiven Investmentprodukten (z.B. über die Tochter iShares) russische Wertpapiere zu kaufen. Der kanadische Asset-Manager Purpose Investments habe verlautbart, alle direkt gehaltenen russischen Aktien verkauft zu haben und solange die Invasion anhalte, keine Neukäufe zu tätigen. US-Behörden wiederum hätten den außerbörslichen Handel der ADRs von russischen Unternehmen wie Sberbank Russia (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY), Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) und LUKoil (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) an der Wall Street gestoppt. Zudem habe die US-Politik neue Sanktionsschritte gegen russische Oligarchen gesetzt, um den innenpolitischen Druck auf Putin weiter zu erhöhen.



All diese Eskalationsschritte würden momentan die Unsicherheit schüren und dafür sorgen, dass auch gestern die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks kräftig nachgegeben hätten. Indes habe die Ratingagentur S&P das Credit Rating von Russland zum zweiten Mal in dieser Woche gesenkt. Und zwar gehe es um acht Notches tief in den Junkbereich auf CCC- abwärts. Auch das Pricing von Credit Default Swaps lege nahe, dass bald eine russische Staatspleite anstehen könnte. Zudem würden Sanktionen des russischen Energiesektors durch den Westen zunehmend wahrscheinlicher erscheinen und folglich steige damit die Angst vor einem "Stagflations"-Szenario, in dem die Inflation rohstoffpreisbedingt hoch bleibe und das Wachstum deutlich abbreche.



An den asiatischen Aktienmärkten würden heute Morgen im Zuge des allgemeinen schwachen Risikosentiments ebenfalls Kursrückschläge verzeichnet. Als Belastungsfaktor erweise sich heute Früh, dass russische Truppen die Kontrolle über das AKW Saporischschja erlangt hätten und hier offenbar ein Brand entstanden sei, der gelöscht scheine. Neben des Nachrichtenflusses rund um den Ukraine-Krieg stehe heute mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht ein wirtschaftlicher Datenschwerpunkt im Fokus. Es werde erwartet, dass im Monat Februar 381 Tausend neue Stellen ex Agrar geschaffen worden seien und die Arbeitslosenquote auf 3,9% fallen sollte.



Weiter stark im Fokus - aufgrund der zuvor genannten Gründe - sei der Ölpreis. Zwischenzeitlich sei der Preis pro Fass Brent gestern auf USD 120 angezogen, da russisches Öl zusehends geächtet werde und zudem die Entscheidung der OPEC+-Staaten nachwirke, die Ölförderung nicht stärker als zuvor kommunziert anzuheben. In weiterer Folge sei der Ölpreis dann aber deutlich gefallen, da sich die Hoffnungen verstärkt hätten, dass es einen iranischen Atomdeal geben und im Zuge dessen bald wieder iranisches Öl die aktuelle Angebotsproblematik entspannen könnte. Weiter fest habe sich Gas präsentiert, wo sich der Preis für den niederländischen Futures-Kontrakt seit der Ukraine-Invasion verdoppelt habe! Stark aufwärts gehe es auch bei Industriemetallen, wie Aluminium, Kupfer, Palladium oder Nickel, wo Russland über strategische Verknappungen Sand in den westlichen Konjunkturmotor streuen könnte. Kräftig aufwärts sei es auch bei Weizen und Mais gegangen, wo die Ukraine und Russland zu wichtigen Anbietern am Weltmarkt zählen würden. Die Aufwärtsdynamik bei Gold habe sich gestern hingegen etwas abgeschwächt.(04.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Weiterhin überschattet der Krieg in der Ukraine und die sich daraus ergebende weltpolitische Spannungslage alle anderen Themen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nicht hilfreich sei gewesen, dass der ISM für das Nicht-Verabeitende Gewerbe um 3,4 Punkte gefallen sei und mit einem Wert von 56,5 die Konsenserwartungen von 60 Punkten klar verfehlt habe. In der Causa Prima habe es erste sanfte Verhandlungserfolge gegeben. So hätten sich Agenturberichten zufolge die Ukraine und Russland auf die Schaffung von humanitären Korridoren geeinigt, die es Flüchtenden ermöglichen würden, sicher Krisenzonen zu verlassen. Zudem habe man sich auf eine Fortsetzung der Verhandlungen in einer dritten Runde geeinigt. Ein Durchbruch scheine ob der weit auseinanderliegenden Forderungen bis auf Weiteres leider unwahrscheinlich.