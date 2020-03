Bonn (www.aktiencheck.de) - Der britische Premier Johnson dürfte durch seine jüngsten Personalrochaden sichergestellt haben, dass die Erwartungen an eine expansivere Fiskalpolitik - zunächst gegen die Brexit-, nun verstärkt gegen die Corona-Folgen - nicht enttäuscht werden, so die Analysten von Postbank Research.



Die Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2020 durch den neuen Schatzkanzler Sunak dürfte daher heute kaum für größere Marktbewegungen sorgen. Insbesondere sei mit zusätzlichen Mitteln für die Gesundheitsfürsorge sowie Steuerstundungen und/oder -erleichterungen zu rechnen. Spannender sei die Frage, ob Großbritannien sich wie schon in der Finanzkrise 2008 erneut zum Vorreiter bei der konzertierten Krisenbekämpfung aufschwinge. Nicht wenige Marktbeobachter würden es für denkbar halten, dass die Bank of England nicht bis zu ihrer nächsten regulären Sitzung warte, sondern bereits heute eine Zinssenkung und/oder zusätzliche Liquiditätsmaßnahmen ankündige, um das vereinte Vorgehen von Geld- und Fiskalpolitik zu demonstrieren. Dies könnte dann sogar zu einer kurzfristigen Aufwertung des Britischen Pfunds führen. Mittelfristig dominiere aber nach Ansicht der Deutschen Bank die anhaltende Brexit-Unsicherheit die Kursentwicklung des Pfunds. Diese könnte sich sogar noch verlängern, wenn sich die Verhandlungen mit der EU aufgrund der Corona-Epidemie verzögern sollten. (11.03.2020/ac/a/m)



