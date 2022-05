Börsenplätze Ubisoft-Aktie:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (05.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Übernahmeangebot von Microsoft an Activision Blizzard habe die Ubisoft-Aktie bereits mit kräftigen Kursgewinnen reagiert. Diese rein spekulative Bewegung sei jedoch schnell wieder abverkauft worden. Jetzt würden sich jedoch die Berichte mehren, dass Ubisoft tatsächlich vor einer Übernahme stehen könnte - und zwar durch die Gründer-Familie Guillemot.Bereits vor knapp zwei Wochen habe Bloomberg berichtet, dass seitens der beiden Beteiligungsgesellschaften Blackstone und KKR ein Interesse an dem französischen Spieleentwickler bestehen würde. Sie hätten sich einen detaillierteren Einblick verschafft. Konkrete Verhandlungen - so habe es damals geheißen - seien jedoch noch nicht geführt worden.Jetzt berichte Dealreporter, dass die Gründer-Familie Guillemot gemeinsam mit einer Beteiligungsgesellschaft die restlichen Anteile an Ubisoft erwerben wolle. Damit solle eine Übernahme eines strategischen Käufers abgewendet werden, denn die Familie wolle weiterhin über die Geschicke des Spieleentwicklers entscheiden. Die Familie Guillemot, aus der fünf Brüder Ubisoft 1986 gegründet hätten, besitze aktuell 15,9 Prozent der Anteile und 22,3 Prozent der Stimmrechte.Die Übernahme-Welle im Gaming-Sektor halte an und habe nun auch Ubisoft voll erwischt. Trader könnten auf eine höhere Kaufprämie spekulieren. Aber aufgepasst: Zwar sei ein derartiges Szenario nun etwas konkreter geworden - Ende Januar sei der Übernahme-Trade bei Ubisoft jedoch in die Hose gegangen.Langfristig orientierte Anleger halten sich bei der Ubisoft-Aktie zurück, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link