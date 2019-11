Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

26,95 Euro -1,44% (27.11.2019, 13:33)



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

27,00 Euro +0,80% (27.11.2019, 14:21)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 29,72 +0,64% (27.11.2019, 14:25, vorbörslich)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(27.11.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst James Lee von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse spricht James Lee, Analyst vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) aus.Die Analysten von Mizuho Securities USA sind der Auffassung, dass Uber Technologies vor Gericht obsiegen werde, nachdem die Verkehrsbehörde Transport of London eine Verlängerung der Lizenz abgelehnt habe. Die Sicherheitsprobleme im Hinblick auf die Fahrer seien angesichts des gesamten Fahrtenaufkommens in London vernachlässigbar und Uber habe das Problem ohnehin bereits gelöst.Uber könne auf eine lange Reihe von Erfolgen vor Gericht blicken. Die Berufung von Uber dürfte in diesem Jahr weniger komplex sein als im Vorjahr, da der Umfang der Vorwürfe kleiner geworden sei.Analyst James Lee hält die Uber Technologies-Aktie für unterbewertet und bestätigt das Kursziel von 45,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: