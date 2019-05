Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

36,24 Euro +0,92% (31.05.2019, 16:35)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 40,52 +1,82% (31.05.2019, 16:46)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(31.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse des Analysten Shyam Patil von Susquehanna Financial:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Shyam Patil vom Investmenthaus Susquehanna Financial im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) zum Ausdruck.Der Quartalsbericht von Uber Technologies Inc. habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegt. Eine präzise Guidance für das Gesamtjahr sei nicht mitgeteilt worden.Die Analysten von Susquehanna Financial weisen aber auf Kommentare des Managements hin, wonach erste Anzeichen eines weniger aggressiven Preiskampfs zu erkennen seien. Im zweiten Quartal habe sich der Q1-Trend bislang fortgesetzt.Die Analysten von Susquehanna Financial halten in ihrer Uber-Aktienanalyse am "neutral"-Rating sowie am Kursziel von 42,00 USD fest.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:35,81 Euro -0,06% (31.05.2019, 16:27)