Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Nach den Zahlen habe die Uber Technologies-Aktie zeitweise ein neues Allzeithoch markiert. So richtig starte das Papier des weltbekannten Fahrdienstvermittlers aber heute nicht durch - Anleger seien sich offenbar noch uneins, wie sie den Quartalsbericht interpretieren sollten. Unterdessen habe sich Uber-Chef Dara Khosrowshahi zum Trend-Thema Bitcoin geäußert.Elon Musk habe mit Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) mal eben 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin gepumpt. Uber wolle da nicht nachziehen. "Wir werden unser Geld sicher aufbewahren. Wir sind nicht im Spekulationsgeschäft", habe Khosrowshahi im Interview mit "CNBC" gesagt.Uber ziehe es aber in Betracht, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Khosrowshahi: "Genauso wie wir alle möglichen Landeswährungen akzeptieren, werden wir uns Krypto-Währungen anschauen." Falls es einen Nutzen gebe und der Bedarf da sei, werde Uber die Einführung als Zahlungsmittel durchziehen. "Wir werden das aber nicht als Werbegag machen."Der Fahrdienstvermittler habe zuletzt über mehr als 5 Milliarden Dollar an Barmitteln verfügt. Der Bitcoin-Kurs habe heute ein neues All-Time-High erreicht.Das spannende Unternehmen bleibt eine AKTIONÄR-Empfehlung, so der Experte Lars Friedrich. (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link