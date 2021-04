Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

50,12 EUR +0,44% (13.04.2021, 15:58)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

59,43 USD -0,02% (13.04.2021, 15:52)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Deutschland Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (13.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Uber habe gesagt, dass man einen enormen Zulauf im März gesehen habe. Man komme nicht so schnell hinterher, die Leute in die Autos zu kriegen. Das habe den Wert gestern um 3% nach oben und in die Nähe der Widerstandszone getrieben.Der Aktienprofi verweise auf den Riesen-Merger, der sich in den USA anbahne. Ein SPAC in den USA wolle mit Grab fusionieren. Grab sei in Südostasien das, was Uber in den USA sei. 40 Mrd. USD könnte das Unternehmen dann schwer sein und sollte an den US-Börsen notiert sein. Nach Ansicht des Börsenexperten sei ein solches Geschäftsmodell nicht nachhaltig. Die Uber Technologies-Aktie ist aber gut gelaufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:49,705 EUR -0,40% (13.04.2021, 15:51)