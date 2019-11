Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz zuversichtlicher Kommentare zu den US-chinesischen Handelsgesprächen gibt es weiterhin wenig Konkretes hinsichtlich eines Phase-1-Abkommens, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So sei ein hochrangiges (Liu, Lighthizer, Mnuchin) Telefongespräch am Samstag zwar "konstruktiv" verlaufen. Details seien jedoch abermals nicht genannt worden. Die USA würden weiterhin auf fixe Abnahmemengen für Agrargüter drängen, während China die Importmenge von der Nachfrage abhängig machen möchte. Die USA wiederum stünden der chinesischen Forderung nach der Rücknahme bestehender Zölle verhalten gegenüber.



Neben dem laufenden Newsflow zum US-chinesischen Handelskonflikt würden die Marktteilnehmer auch gespannt auf die ersten November PMIs in den USA und der Eurozone (DE, FR, EA) blicken. Insbesondere diesseits des Atlantiks gebe es zaghafte Signale, dass der industrielle Abwärtstrend auslaufe und die Industrie-Vorlaufindikatoren ihren Tiefpunkt durchschritten hätten. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden für die Industrie-PMIs (Freitag) in der Eurozone, Frankreich und insbesondere Deutschland nach den Anstiegen im Oktober auch für den November höhere Werte erwarten. Ein neuerlicher Rückgang der Industrie-PMIs im November würde den Stabilisierungshoffnungen jedoch einen Dämpfer erteilen. (18.11.2019/ac/a/m)





