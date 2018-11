Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am 6. November finden in den USA die Zwischenwahlen (sog. Midterms) statt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Während die derzeitige republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus mit 237 Sitzen deutlich ausfalle, sei die Mehrheit im bereits seit 2011 durch die Republikaner dominierten Senat mit 51 zu 47 Sitzen (und zwei unabhängigen Senatoren) nur marginal. Für eine Mehrheit des seit 2014 von Republikanern geführten Repräsentantenhauses würden den Demokraten lediglich 25 Sitze fehlen, wodurch hier ein Machtwechsel - Umfragen und historische Trends würden diese These unterstützen - als durchaus wahrscheinlich gelte. Ein derartiger "Split" des Kongresses würde die Handlungsfähigkeit des Präsidenten signifikant einschränken, wäre jedoch keineswegs ungewöhnlich in der amerikanischen Geschichte. Dennoch: Insbesondere innenpolitisch würden dem Präsidenten stärker die Hände gebunden sein, da basierend auf dem "Checks and Balances"-System alle Gesetzesentwürfe beide Kammern des Kongresses passieren müssten.In der Handelspolitik dürfte Trump seine Linie in einem Split-Szenario mit besonderem Nachdruck verfolgen, da er an dieser Front die größte Unabhängigkeit vom Kongress genieße. Gleichzeitig sei die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer zweiten Steuerreform und zu einem groß angelegten Infrastrukturprogramm komme, niedriger anzusetzen. Für die Aktienmärkte seien dies eher negative Nachrichten, auch wenn sie in der Vergangenheit in den ersten sechs Monaten stets positiv auf die Zwischenwahlen reagiert hätten, ganz unabhängig vom Wahlausgang. In Bezug auf die Geldpolitik dürfte Präsident Trump in jedem Fall die FED weiterhin kritisieren (wie in den letzten Wochen geschehen), solange die Aktienmärkte unter Druck seien und/oder die Konjunktur Schwächesignale sendet. Die FED werde sich davon vermutlich unbeeindruckt zeigen, solange die Konjunktur intakt bleibe. Am 6. November würden darüber hinaus in 36 Bundesstaaten Gouverneurswahlen stattfinden, die in diesem Fokus allerdings nicht thematisiert würden. (05.11.2018/ac/a/m)