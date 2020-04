Vor diesem Hintergrund würden die heute anstehenden "harten" Zahlen, wie der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion, mit Spannung erwartet, obwohl unsicher sei, ob diese schon vollumfänglich die Coronakrise widerspiegeln würden. Die Indikationen seien negativ. Bezüglich der Industrieproduktion lasse der Index der geleisteten Arbeitsstunden auf einen starken Rückgang schließen. Mit einer negativen Überraschung gegenüber der Konsensschätzung würden die Analysten allerdings nicht rechnen.



Bei den Einzelhandelsumsätzen würden die Ausgangsbeschränkungen direkt wirken. Es gelte aber zu berücksichtigen, dass das Minus im Monatsvergleich von Hamsterkäufen abgefedert worden sein dürfte. Optimistisch stimme dies für die Zukunft sicherlich nicht - auch vor dem Hintergrund des massiven Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der per saldo starken Verluste an den Aktienmärkten, wodurch der private Konsum in Mitleidenschaft gezogen werde.



Auf Interesse stoße heute auch der Empire-State-Index, denn New York sei der Hotspot der Corona-Epidemie und dies dürfte die Wirtschaft gerade dort stark unter Druck setzen. Bereits im Vormonat sei es zu einem starken Rückgang auf das niedrigste Niveau seit März 2009 gekommen. Zudem habe es den stärksten Vormonatseinbruch seit Bestehen der Zeitreihe im Jahr 2001 gegeben. Dennoch sei mit einem erneuten Stimmungsrückgang zu rechnen. Der tiefste Stand sei während der Finanzkrise im Februar 2009 bei -34,4 erreicht worden. (15.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marktteilnehmer hoffen darauf, dass der Hochpunkt der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus bald erreicht ist, so die Analysten der Helaba.Die Entwicklungen seien aber von Land zu Land sehr unterschiedlich. In den USA steige die Zahl der Covid-19-Erkrankten weiter stark an, trotzdem gebe es Diskussionen über Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen. Während Präsident Trump die Entscheidungshoheit über eine mögliche Öffnung des Landes für sich reklamiere, hätten sich Exit-Allianzen bei demokratisch geführten Bundesstaaten an der Ost- und Westküste gebildet. Der Grund dürfte der wirtschaftliche Einbruch im Zusammenhang mit dem Lockdown sein. Dabei seien negative Konjunkturdaten bis auf einige Stimmungsindikatoren und US-Arbeitsmarktzahlen noch nicht veröffentlicht worden.