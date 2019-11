Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA wurden die bisher gemeldeten BIP-Daten für das 3. Quartal 2019 leicht nach oben revidiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem sei die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der 47. Kalenderwoche auf 213.000 zurückgegangen (zuvor: 228.000) und liege damit wieder knapp unter dem bisherigen Durchschnittswert aus dem laufenden Jahr (217.200). Insgesamt würden die veröffentlichten Daten zeigen, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr zwar einen konjunkturellen Dynamikverlust im Vergleich zu 2018 habe hinnehmen müssen, dieser aber moderat ausfalle.Die guten US-Konjunkturdaten hätten den Euro zum US-Dollar gestern temporär unter 1,10 USD gedrückt. Könne diese Marke nicht verteidigt werden, drohe in den kommenden Tagen ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief bei knapp 1,09 USD. Gleichzeitig seien die Renditen von US-Staatsanleihen leicht angezogen, mit neuen Verlaufshochs im 10-jährigen Bereich jenseits von 1,94% würden die Analysten in den kommenden Wochen indes nicht rechnen. (28.11.2019/ac/a/m)