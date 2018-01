Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kurz vor Weihnachten hat der US-Kongress eine Einigung hinsichtlich der Steuerreform gefunden, so die Analysten der DekaBank.



Demnach sinke bereits Anfang 2018 der Unternehmenssteuersatz von 35% auf 21%. Auch bei den Einkommenssteuersätzen gebe es Entlastungen. Durch diese Maßnahmen werde die US-Wirtschaft trotz relativ hoher Auslastungsgrade insbesondere am Arbeitsmarkt auch 2018 noch verhältnismäßig kräftig wachsen können. Die bisherigen monatlichen Konjunkturdaten würden für das Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2017 eine relativ kräftige Dynamik andeuten, wenngleich diese etwas schwächer als in den beiden Quartalen zuvor ausfallen dürfte. Im Gegensatz zu der etwas moderateren Gesamtentwicklung scheine die Dynamik der Unternehmensinvestitionen noch weiter zugenommen zu haben. (Volkswirtschaft Prognosen Januar/Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)





