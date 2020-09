Boston (www.aktiencheck.de) - Zwischen heute und Freitag werden wir eine Reihe von Daten über die Gesundheit der Arbeitsmärkte in den USA (Lohn- und Gehaltszahlen am Freitag) sowie über die Aktivität der Dienstleistungssektoren weltweit erhalten, so Matteo Cominetta, Senior Economist des Barings Investment Institute.



Diese Daten würden dazu beitragen, den Stand der weltweiten Erholung zu beurteilen. Nach den bereits veröffentlichten Hochfrequenzdaten zu urteilen, scheine die Erholung trotz eines Wiederauflebens von COVID-Infektionen in den USA, (etwas gedämpfter) in Europa, sowie in Indien und anderen wichtigen Schwellenländern stark geblieben zu sein. Etwas überraschend sei, dass das Auslaufen der zusätzlichen Arbeitslosenunterstützung in Höhe von 600 US-Dollar am 31. Juli, die entscheidend dazu beigetragen habe, dass zahlreiche Arbeitsplatzverluste nicht zu einer Verarmung von US-Niedrigverdienern geführt habe, die Ausgaben, Beschäftigung und Produktion in den USA nicht beeinflusst zu haben scheine. "Sollten die demnächst veröffentlichten Daten den Erwartungen entsprechen, würden wir eine Bestätigung dafür erhalten, dass die Arbeitslosenunterstützung ausläuft und das Wiederaufleben des COVID die Erholungsdynamik bisher nicht beeinträchtigt hat", so Cominetta



Während seiner virtuellen Rede auf dem Jackson Hole-Symposium am vergangenen Donnerstag habe der FED-Vorsitzende Jerome Powell eine weithin erwartete, jedoch wichtige Änderung des geldpolitischen Rahmens der FED angekündigt. Der neue Ansatz der FED könne als eine Art durchschnittliches Inflationsziel interpretiert werden: Die Inflation dürfe für eine gewisse Zeit moderat über dem 2%-Ziel liegen, wenn sie zuvor eine Zeit lang unter diesem Ziel geblieben sei. Dies bedeute, dass die Politik der FED trotz eines Inflationsanstiegs länger akkommodierend bleiben könnte (d.h. die Leitzinsen könnten niedriger bleiben). Da die Inflation in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich deutlich unter 2% bleiben werde, habe die FED den Stab der Unterstützung der Wirtschaft in diesen unruhigen Zeiten an die Fiskalpolitik übergeben und dem US-Finanzministerium implizit gesagt, dass es den Aufschwung mit öffentlichen Ausgaben unterstützen könne, ohne Angst vor einer ausufernden Inflation oder einer Überreaktion der FED auf eine sich beschleunigende Inflation zu haben. Dies werde unter dem Eindruck einer Stärkung der Beschäftigungslage toleriert werden. (02.09.2020/ac/a/m)





