Die Möglichkeit verschärfter COVID-19-Maßnahmen bleibe ein hohes Risiko für die Märkte. "Covid-19 und vor allem mögliche weitere politische Maßnahmen zur Eindämmung bleiben das Hauptrisiko für Aktien. Erneute harte Eingriffe deuten sich besonders in Europa an und lösen bereits jetzt Sorgen an den Aktienmärkten aus", sage Budelmann. Für die nächsten Wochen, bis mindestens in den November hinein, rechne er daher mit einer volatilen Seitwärtsbewegung am globalen Aktienmarkt.



Die Aussicht auf unruhige Märkte sei ebenfalls dem derzeit wichtigsten globalen Event geschuldet: den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen am 3. November. Mit dem Tod der Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg sei ein weiteres Thema in den Fokus des Wahlkampfes gerückt, das tendenziell eher den Republikanern in die Karten spielen dürfte. Die liberale Ikone Ginsburg sei Richterin am Supreme Court gewesen, an dem jetzt noch drei liberale und fünf konservative Richter tätig seien. Trump habe bereits angekündigt, umgehend eine Nachbesetzung vorzuschlagen, die dann vom Senat bestätigt werden müsse. Vor vier Jahren habe es eine ähnliche Situation gegeben. Im Februar 2016 sei der konservative Supreme-Court-Richter Antonin Scalia gestorben. Der vom damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama vorgeschlagene Nachfolger sei vom republikanisch dominierten Senat vor den Wahlen nicht mehr bestätigt worden. "Das kam Trump zugute und dürfte ihm die entscheidenden Stimmen gebracht haben. Republikanische Wähler, die 2016 mit Trump zwar fremdelten, stimmten dennoch für ihn, da er zumindest konservative Richter nominieren würde."



Auch jetzt hätten die Republikaner eine knappe Mehrheit im Senat und die Chancen stünden nicht schlecht, dass Trumps Vorschlag noch vor den Wahlen abgesegnet werde. "Der Supreme Court hat eine große Bedeutung in den USA, die sich selbst im Zusammenhang mit Präsidentschaftswahlen manifestieren kann. Die Nachbesetzung tritt nun als Megathema neben die Coronakrise, die damit stark verbundene wirtschaftliche Entwicklung und die innere Sicherheit", so Budelmann. (24.09.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sowohl der Aktienmarkt als auch die Wirtschaft erholen sich in den USA schneller als in Europa, so die Experten von Bergos Berenberg im aktuellen Marktkommentar.Der US-Konsument, als globaler Wirtschaftsmotor, haltesich wacker. Der US-Aktienmarkt signalisiere mit seinem V-förmigen Verlauf in den vergangenen Monaten die Erwartung einer raschen wirtschaftlichen Erholung. Tatsächlich würden sich die Makrodaten bereits wieder bessern. Nach Schätzung von Bergos Berenberg werde die US-Wirtschaftsleistung 2020 nur noch um knapp vier Prozent schrumpfen, damit seien die Experten weniger skeptisch als noch im Frühjahr. "In den USA könnte in ein bis anderthalb Jahren der Einbruch schon wieder aufgeholt sein, in Europa sehen wir dies zurzeit nicht. Hier erfolgt die Erholung langsamer", sage Till Christian Budelmann, Kapitalmarktstratege bei Bergos Berenberg. Das spiegele auch der Aktienmarkt wider: "Die europäischen Aktienindizes sind noch weit vom Vorkrisenstand entfernt."