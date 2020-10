Diesmal seien die Programme der beiden Kandidaten sehr unterschiedlich. Wie Donald Trump in den letzten vier Jahren gezeigt habe, sei seine Politik auf das Wohl der US-amerikanischen Unternehmen ausgerichtet. Das Programm von Joe Biden dagegen wolle die staatliche Regulierung stärken: Er möchte den Körperschaftssteuersatz von 21 Prozent auf 28 Prozent erhöhen, die Steuern für die Wohlhabendsten in der Gesellschaft anheben, den Mindestlohn steigern und höhere Anforderungen an die vom Arbeitgeber angebotene Krankenversicherung stellen. Ein solches Programm sei neu für die USA und würde von der Wall Street bei einem Wahlsieg wahrscheinlich schlecht aufgenommen werden. Nach Schätzungen verschiedener Experten würden die prognostizierten Gewinne von S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen unter Bidens Präsidentschaft um fast acht Prozent sinken. Das beste Szenario für die Finanzmärkte wäre ein knapper Biden-Sieg ohne Mehrheit im Senat. Dann müsste er sein Programm abmildern.



Was die Märkte aber noch mehr beunruhige, sei die Tatsache, dass die US-amerikanische Wirtschaft in einer der tiefsten Rezessionen in der jüngeren Geschichte stecke und ein weiteres staatliches Hilfsprogramm vor den US-Präsidentschaftswahlen am 3. November nicht in Sicht sei. Erst letzte Woche habe US-Präsident Trump die Verhandlungen mit den Demokraten darüber gestoppt. Das Worst-Case-Szenario - ein umstrittenes Wahlergebnis und wochenlange Unklarheit über den wahren Sieger - scheine nicht unrealistisch zu sein. Dieses Szenario versetze Anleger zunehmend in Unruhe, zumal Trump bereits wiederholt klar gemacht habe, dass er eine Wahlniederlage nicht anerkennen würde.



Die Aktienmärkte hätten auf die Unsicherheit bereits reagiert. Im September sei es mit der Ruhe des Sommers vorbei gewesen, und die Volatilität habe erheblich zugenommen: Der S&P 500 liege nun fast zehn Prozent unter der seiner jüngsten Höchstmarke, der NASDAQ sogar 15 Prozent. Europäische Märkte hätten seit März weniger zugelegt, da sie einen geringeren Anteil an Technologiewerten ausweisen würden, und seien um etwa sieben Prozent gefallen.



Aktien seien zurzeit relativ teuer, und Anlagen, mit denen Anleger ihr Risiko diversifizieren könnten, seien ziemlich rar - aus Sicht der Experten würden sich nur Gold und chinesische Staatsanleihen zurzeit dafür anbieten. Insgesamt halten die Experten von OFI Asset Management Einbrüche von fünf bis zehn Prozent vor dem Hintergrund der allgemeinen Unsicherheit möglich, wie es mit der Weltwirtschaft in Anbetracht der US-Wahlen und einer zweiten Corona-Welle weitergeht. Aber keine Panik! Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff bleibe, und die Zentralbanken seien ein Fels in der Brandung. (12.10.2020/ac/a/m)





Jean-Marie Mercadal, CIO des französischen Vermögensverwalters OFI Asset Management, erklärt, wie die Wahlen die Aktienmärkte beeinflussen.Die US-Präsidentschaftswahlen würden die Finanzmärkte in der Regel wenig beeinträchtigen. Je nach Programm der Demokraten bzw. Republikaner würden allenfalls unterschiedliche Sektoren kurzfristig in den Vordergrund rücken. Die diesjährigen Wahlen seien allerdings eine der polarisierendsten in der US-amerikanischen Geschichte.