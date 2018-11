Die Wachstums-Agenda des Präsidenten werde wahrscheinlich weiterhin bestehen bleiben: Steuerreform und Deregulierung. Die Chancen für weitere Steuerreform-Maßnahmen und Deregulierung seien jedoch gering.



Die Handelsstreitigkeiten des Präsidenten würden weiterhin via Exekutiv-Order fortgesetzt. Zwar dürften aus einem von den Demokraten dominierten Abgeordnetenhaus stärkere Gegenstimmen bei Übertreibungen zu hören sein, ohne Unterstützung beider Kongressparteien werde aber wenig auszurichten sein.



Auswirkungen des Wahlergebnisses auf ausgewählte Sektoren:



1. Infrastruktur: Beide Parteien hätten angekündigt, dass sie ein Infrastrukturpaket wünschen. Dies werde aber voraussichtlich weniger umfangreich sein als das von den Demokraten vorgeschlagene Paket in Höhe von einer Billion US-Dollar, da die Republikaner zögern würden, einer dafür notwendigen Defiziterhöhung zuzustimmen.



2. Medizinische Versorgung: Die Kampagnen vieler Demokraten hätten das Thema Gesundheitswesen/Healthcare hervorgehoben. Sowohl Präsident Trump als auch Demokraten möchten die Preise für Medikamente senken. Dies wäre positiv für den privaten Konsum und einen Teil der Wählerschicht Trumps aus der Mittelklasse, jedoch ein Nachteil für die Pharmabranche.



3. Staatsausgaben: Unter einem gemischten Kongress sehen die Analysten von Allianz Global Investors möglicherweise weniger Verteidigungsausgaben, denn Präsident Trump wird Kompromisse eingehen müssen, um Zustimmung für die geplanten Ausgaben zu erhalten.



Fazit: In einem Gridlock-Szenario sei für 2019 einiges an politischem Stillstand zu erwarten. Einigungsmöglichkeiten bestünden jedoch bei den Themen Infrastruktur und Medikamentenpreise. Für die Finanzmärkte bedeute dies einen gewissen Abwärtsdruck auf den US-Dollar, wovon wiederum Schwellenländer profitieren könnten, und tendenziell etwas niedrigere Zinsen als im bisherigen Szenario. Die Aktienmärkte dürften weiterhin vom Fiskalstimulus profitieren und die feste Konjunktur und anhaltend guten Unternehmensergebnisse reflektieren. (07.11.2018/ac/a/m)





