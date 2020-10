Wenn die Demokraten freie Hand hätten, sei mit gewaltigen Konjunkturprogrammen zu rechnen, vielleicht mit bis zu 5 Billionen US-Dollar Volumen. Kurzfristig dürfte es darum gehen, in der anhaltenden Coronakrise Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern. Wahrscheinlich werde aber auch langfristig das Wachstum gefördert - mit Schuldenerlassen für die Bundesstaaten sowie Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und 5G.



Strategische Ausgabenprogramme könnten der Wirtschaft durchaus nützen und die Erholung fördern. Für die Märkte wäre das gut. Doch auch hier müsse irgendjemand die Zeche zahlen.



Darüber hinaus plane Biden beachtliche Steuererhöhungen. Wenn sie 2021 umgesetzt würden, könnte dies die positiven Wirkungen der höheren Staatsausgaben zunichtemachen. Analysten würden schätzen, dass höhere Steuern die Gewinne je Aktie der S&P 500-Unternehmen durchaus um 9 bis 10 Prozent dämpfen könnten. Einkommens- und Kapitalertragssteuern könnten Wirtschaft und Märkten ebenfalls schaden. Wir hoffen, dass die bei einer Biden-Administration wohl unvermeidlichen Steuererhöhungen zumindest gestreckt werden, damit sich die Wirtschaft erholen kann, so Joseph V. Amato von Neuberger Berman.



Auch mögliche Regulierungsverschärfungen behalte so Joseph V. Amato im Blick. Sie könnten das Geschäftsklima belasten, bei großen wie kleinen Unternehmen gleichermaßen. Sie würden dann weniger investieren. Selbst wenn die Demokraten den Senat nicht gewinnen würden, könnte Biden - wie zuvor schon Trump - viele neue Vorschriften mittels Dekreten einführen.



Eine grundsätzlich andere Politik als in den letzten vier Jahren könne man sich zurzeit nicht gut vorstellen, vor allem in den Bereichen Steuern und Regulierung. An den Märkten halte man aber sowohl den Status quo als auch eine Machtteilung für besser als einen klaren Sieg der Demokraten.



Höhere Steuern und strengere Vorschriften wären der Anlegerstimmung wohl abträglich; die Kurs-Gewinn-Verhältnisse gingen zurück. Zeitlich gestreckt wären solche Maßnahmen für Aktien aber wohl weniger folgenschwer, als manche befürchten würden.



Weil der Shutdown so massiv gewesen sei, dürften bessere Nachrichten zur Pandemie, was die Auswirkungen auf die Märkte angehe, die Wahlen wohl in den Schatten stellen. Eine Normalisierung der Weltwirtschaft wäre für die Märkte mehr als gut, würde sie doch für deutlich mehr Konsum und höhere Unternehmensgewinne sorgen.



Dennoch glaube Joseph V. Amato, dass sowohl das Virus als auch die Wahlen enorme langfristige Folgen hätten. Wie viele andere Investoren, die sich vor einem volatilen November schützen möchten, würden auch die Experten von Neuberger Berman die Risiken begrenzen - zumal politische Entwicklungen von Natur aus schwer prognostizierbar seien.



Wenn wir, unsere Kunden und andere Investoren einen Wunsch an die beiden Kandidaten richten könnten, dann diesen: Einer von beiden, Trump oder Biden, wird in den nächsten vier Jahren ein Land mit 22 Billionen US-Dollar Wirtschaftsleistung anführen, so die Experten von Neuberger Berman. Es wäre wirklich nett, wenn sie sich vernünftig darüber austauschten, was sie vorhätten - und warum. (09.10.2020/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - In seinem aktuellen Marktkommentar erklärt Joseph V. Amato, Chief Investment Officer Equities beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, warum sowohl Trump als auch Biden den Wählerinnen und Wählern viele Antworten schuldig bleiben und auf welche Entwicklungen sich Investoren dennoch einstellen können.Die politischen Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten seien für Investoren wichtig. Aber das Schreiduell zwischen Trump und Biden von vergangener Woche sei nicht sehr erhellend gewesen.Die Erwartungen an die TV-Debatte seien hoch gewesen und viele hätten auf mehr Klarheit über die unterschiedlichen Positionen von Präsident Donald Trump und dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden gehofft. In einer der wohl wichtigsten Wahlen in der neueren US-Geschichte sei eine solche Vergleichsmöglichkeit dringend nötig.Stattdessen habe das Duell einem peinlichen Schulhofstreit geglichen - es habe nur gefehlt, dass man sich geprügelt oder an den Haaren gezogen habe. Zum Glück hätten die Corona-Abstandsregeln gegolten... Die unvermeidliche Frage nach Sieger und Verlierer habe anschließend für viel Diskussionsstoff gesorgt. Für mich steht der Verlierer fest: Das amerikanische Volk, so Joseph V. Amato von Neuberger Berman. Mich schaudert bei dem Gedanken, dass unsere Kinder dieses Debakel gesehen haben, ich war so frustriert, dass ich angefangen habe zu zappen, so Joseph V. Amato von Neuberger Berman weiter. Zum Schluss sei Chief Investment Officer Equities Amato beim Baseballspiel der New York Yankees gelandet. Dabei könne man immerhin den Ton abstellen und bekomme trotzdem alles mit.Manche mögen die Debatte für gutes Polittheater gehalten haben, aber aus unserer Sicht war sie für Investoren außerordentlich ernüchternd, so Joseph V. Amato von Neuberger Berman weiter. Es sei mehr als deutlich gewesen, wie tief die Politik in der größten Volkswirtschaft der Welt gesunken sei. Themen wie Wirtschaft, Steuern und Regulierung seien ohnehin kaum vorgekommen - und das, obwohl die beiden Parteien hier so weit auseinander lägen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Man müsse sich also selbst eine Meinung bilden.Im September sei es dann tatsächlich volatil geworden; der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe um fast 10 Prozent nachgegeben. Für die Zeit unmittelbar nach der Wahl am 3. November würden die Futures auf den CBOE VIX Index jetzt noch höhere Volatilitätserwartungen anzeigen - wohl wegen der turbulenten Debatte letzten Dienstag. Die Nachricht vom Donnerstag über Trumps positiven Coronatest habe die Sache nicht besser gemacht. Bei Redaktionsschluss sei unklar gewesen, was das für Washington bedeute.Natürlich seien politische Prognosen immer schwierig, doch alles in allem könnte ein "Blue Sweep", also ein Wahlsieg der Demokraten sowohl im Weißen Haus als auch im Kongress und im Senat, wahrscheinlicher geworden sein - mit weitreichenden Folgen für Investoren.