Sei der Ausgang der Präsidentschaftswahl für Aktien überhaupt relevant oder gelte die alte Börsenweisheit "Politische Börsen haben kurze Beine"? Historisch betrachtet seien US-Aktien unter Demokraten deutlich besser gelaufen als unter Republikanern. Im Betrachtungszeitraum von 1928 bis heute seien gleich vier Vierjahreszeiträume mit negativer Kursentwicklung während republikanisch geführter Regierungen zu beobachten. Unter demokratischen Präsidenten sei es dagegen lediglich einmal zu einer negativen Vierjahresphase gekommen.



Sicher würde es zu weit führen, die zu beobachtenden Performanceunterschiede alleine den politischen Machtverhältnissen zuzuschreiben. So sei auf Seiten der Republikaner die große Depression in die Amtszeit von Hoover gefallen, Nixon habe mit den Auswirkungen eines massiven Ölpreisschocks zu kämpfen gehabt und G. W. Bushs erste Amtszeit sei durch das Platzen der New Economy Blase, die Anschläge auf das World Trade Center sowie durch spektakuläre Bilanzierungsskandale (Enron, Worldcom etc.) überschattet worden. Auch seine zweite Amtszeit habe unter keinem guten Stern gestanden. Das Platzen der Immobilienblase habe zu massiven Verwerfungen im Finanzsektor (Subprime-Krise) geführt, die rasch auf die Realwirtschaft übergesprungen seien und die schwerste Rezession seit der Depression ausgelöst hätten. Auf demokratischer Seite habe Truman in seiner zweiten Amtszeit dagegen vom Aufschwung der Nachkriegsjahre profitieren können, Kennedy vom dynamischen Wachstum der 60er Jahre und Clinton habe nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Friedensdividende eingestrichen. Auch die deutliche Erholung der Aktiennotierungen während der Präsidentschaft Obamas sei zu nicht geringen Teilen eine zyklische Gegenbewegung auf den Kurseinbruch von 2008 gewesen und sei durch eine extrem lockere Geldpolitik in den meisten Industrieländern unterstützt worden.



Und wie sehe Trumps Bilanz aus? Auch wenn Corona zu massiven Einbrüchen bei Wirtschaftswachstum und Beschäftigung geführt habe, hätten US-Indices zuletzt neue Höchststände markiert. Seit seiner Wahl habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf das Jahr umgerechnet rund 13% zulegen können. Das sei durchaus beachtlich, habe der durchschnittliche jährliche Kurszuwachs unter republikanischen Präsidenten nach dem zweiten Weltkrieg lediglich knapp 5% betragen, der unter Demokraten rund 10%. Dies sei sicherlich nicht allein auf Trumps "geniale" Politik mit Steuersenkungen und Deregulierung zurückzuführen, auch wenn er dies anders darstellen werde. Klar sei aber: Bidens Programm mit Steuererhöhungen und Re-Regulierung dürfte bei Aktionären wenig Begeisterung auslösen, schmälere es doch die Gewinne der Unternehmen.



Wäre Trump daher aus Sicht der Börse das kleinere Übel? Auf den ersten Blick ja, aber das Pulver für weitere Steuersenkungen sei weitgehend verschossen und seine protektionistische Handelspolitik berge auch für US-Unternehmen Risiken. Ein Kursfeuerwerk lasse sich somit weder aus dem Wahlsieg des einen noch des anderen Kandidatenableiten. Ein klarer Wahlausgang hätte aber zumindest den Vorteil, dass es nicht zu einer für die Börse schädlichen längeren Phase der Unsicherheit käme. Denn auch wenn Anleger angesichts der Liquiditätsflut bislang kaum Anstoß an der hohen Bewertung an den Aktienmärkten genommen hätten, mache sie doch anfällig für Kurskorrekturen, wie die jüngsten Rückgänge bei den bisherigen Börsenlieblingen zeigen würden. (04.09.2020/ac/a/m)





New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Es sind nur noch knapp zwei Monate, bis in den USA abgestimmt wird und das Rennen um die US-Präsidentschaftswahl am 3. November ist zuletzt wieder spannend geworden, so die Analysten der Helaba.Landesweite Umfragen würden im Durchschnitt Joe Biden zwar noch rund sieben Prozentpunkte vor Donald Trump sehen. Da in den USA der Präsident aber nicht direkt vom Volk, sondern indirekt durch ein Wahlmännergremium gewählt werde, dessen Mitglieder auf Ebene der Einzelstaaten bestimmt würden, komme es weniger auf die Gesamtzahl der Stimmen an als vielmehr auf die gewonnenen Bundesstaaten. Ein angesichts des US-Wahlsystems vielleicht passenderes Bild würden aus "Wahlwetten" abgeleitete Wahrscheinlichkeiten liefern. Hier sei der zwischenzeitlich klare Vorsprung Bidens zuletzt zusammengeschmolzen. Die Chancen stünden derzeit 51:49 für Biden.