Bonn (www.aktiencheck.de) - Man hätte vermuten können, dass die Währungsmärkte gebannt das Ergebnis der US-Wahlen abwarten, so die Analysten von Postbank Research.



Doch der US-Dollar sei nach fünf Tagen, in denen er seine Muskeln gezeigt habe, gestern Vormittag unter Druck geraten. Am Markt sei zu vernehmen gewesen, dass zum einen die Investoren darauf gesetzt hätten, dass es nach der Wahl endlich das erwartete Konjunkturpaket geben werde, und zwar unabhängig vom konkreten Wahlausgang. Ein bisschen habe sicher auch die Hoffnung mitgeschwungen, dass es bereits heute ein eindeutiges und von allen Beteiligten akzeptiertes Wahlergebnis geben könnte - und somit eine womöglich wochenlange Hängepartie vermieden würde.



Möglicherweise sei es auch zu Positionsschließungen im Vorfeld der Wahl, der Sitzung der US-Notenbank FED heute und morgen und der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag gekommen. Die gestrigen Daten zum Auftragseingang der Industrie im September in den USA hätten zumindest keine Überraschung geliefert. Nachdem der Anstieg im August um 0,1 Prozentpunkte nach unten revidiert worden sei, habe der Zuwachs im September mit 1,1 Prozent die Erwartungen exakt um 0,1 Prozentpunkte geschlagen. Der Euro habe sich gestern zunächst deutlich von seinem am Vortag erzielten Fünf-Wochen-Tief erholt, der EUR/USD sei über die Marke von 1,17 geklettert. (04.11.2020/ac/a/m)



