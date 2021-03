Dennoch könnten Anleger großkapitalisierte Unternehmen finden, die eine hohe Profitabilität und eine beständigere Performance aufweisen würden. Viele dieser Aktien seien hinter ihren Konkurrenten zurückgeblieben, würden aber immer noch attraktive langfristige Investitionsmöglichkeiten darstellen, insbesondere wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen würden: solide Vermögensrendite und Erträge auf investiertes Kapital, sich selbst finanzierende Reinvestitionen, langlebige Wachstumsmodelle und eine Kultur, die durch Weitblick und Verantwortung gekennzeichnet sei.



Ausgewiesene Gewinne würden nicht immer das ganze Bild zeigen und könnten nach Meinung der Experten von Unternehmen leicht manipuliert werden. Sie seien der Meinung, dass die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) und die Vermögensrendite (ROA) bessere Maßstäbe für wirtschaftliche Leistung und Dauerhaftigkeit seien, insbesondere wenn man sie mit anderen Unternehmen vergleiche.



Man sollte darauf achten, wie profitable Unternehmen überschüssige Barmittel einsetzen würden. Unternehmensrückkäufe und Dividenden seien für Anleger verlockend, aber die Experten würden glauben, dass ein Unternehmen am erfolgreichsten sei, wenn es in seine Zukunft investiere. Strategische, eigenfinanzierte Reinvestitionen würden langfristiges Ertragspotenzial schaffen, das echten Mehrwert für Aktionäre schaffe.



Anleger sollten auch die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG) auf den Gewinn und die Wachstumsdauer eines Unternehmens berücksichtigen. In diesem Zusammenhang sei die Unternehmenskultur besonders aussagekräftig. Sie zeige, ob sich ein Unternehmen für Vielfalt, Vertrauen, Verantwortlichkeit und Visionen engagiere - alles Bausteine für langfristigen Erfolg. Kultur gelte als immaterieller Wert, habe aber messbare Auswirkungen auf die Unternehmensleistung.



Für den AB-Experten sei klar: Um das Wachstumspotenzial der USA für die nächste Phase der Erholung zu nutzen, sollten Investoren diszipliniert vorgehen und ihren Fokus auf Unternehmen legen, deren Bewertungen auf ihre fundamentalen Stärken abgestimmt seien.







München (www.aktiencheck.de) - US-Wachstumsaktien erlebten zuletzt einen Ausverkauf, so Frank Caruso, Chief Investment Officer für US Growth Equities beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Der jüngste Kursrutsch der bisherigen Investoren-Lieblinge habe die Sorge widergespiegelt, ob ihr Wachstumspotenzial noch außergewöhnlich hohe Bewertungen rechtfertige. Doch Frank Caruso seu überzeugt: "Abseits der Blasen können Wachstumsanleger immer noch solides Ertragspotenzial in Qualitätsunternehmen mit profitablen, zukunftsfähigen Geschäftsmodellen finden."Die heutigen Exzesse würden daran erinnern, dass es Märkte geben könne, in denen Unternehmen außergewöhnliche Erträge liefern würden, ohne einen stetigen Gewinn auszuweisen. Von den fünfzehn US-Wachstumsunternehmen, die sich im Höhenflug befinden würden und deren Aktien im Jahr 2020 durchschnittlich 250 Prozent Kursgewinn erzielt hätten, seien acht auf Basis des nachlaufenden Zwölf-Monats-Gewinns vor Zinsen und Steuern unprofitabel gewesen. Und auch der Rest habe Gewinne aufgewiesen, die im Größenverhältnis vernachlässigbar gewesen seien.