Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA haben sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat ihre jeweiligen Pläne zur Umsetzung einer umfassenden Steuerreform vorgelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Kernpunkte der Reform würden eine Neuordnung der Einkommensteuer sowie eine erhebliche Nettosteuerentlastung für Unternehmen bilden. Das Gesamtvolumen der geplanten Steuerentlastungen über zehn Jahre betrage ca. 1,3 Billionen USD (davon ca. 1 Billion allein im Unternehmenssteuerbereich) und liege damit nur knapp unter dem im Oktober in der gemeinsamen Budgetresolution festgelegten Höchstbetrag von 1,5 Billionen USD. Eine endgültige Gesetzesvorlage bedürfe jedoch der Zustimmung beider Häuser, bevor sie durch die Unterschrift des US-Präsidenten rechtskräftig werden könne. Die bislang bekanntgewordenen Vorlagen würden aber diesbezüglich - trotz der gestrigen Bewilligung durch das Repräsentantenhaus - noch erheblichen Verhandlungsbedarf erahnen lassen. Die Analysten würden in diesem Zusammenhang nicht mit einer Einigung vor Mitte des ersten Quartals 2018 rechnen.



An den Finanzmärkten seien gerade mit Bezug auf die kolportierten Unternehmenssteuersenkungen seit den Präsidentschaftswahlen im letzten November erhebliche Hoffnungen verbunden gewesen. Diese seien nicht zuletzt für die starke Aufwertung des USD gegenüber dem Euro zum Jahresende 2016 verantwortlich gewesen. Eine (überraschend) zeitnahe Einigung könnte dem USD daher einen positiven Schub verleihen, biete aber auch ein gewisses Rückschlagpotenzial im Falle eines Scheiterns der Reform. (17.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.