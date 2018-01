Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Steuerreform des "Tax Cuts and Jobs Act" bringt nicht die angestrebte Vereinfachung des amerikanischen Steuersystems, so die Analysten der Helaba.Aus verteilungspolitischen Gesichtspunkten würden die Änderungen per Saldo wohl ebenfalls kontraproduktiv wirken, da sie vor allem den einkommensstärksten und vermögendsten Haushalten zugute kämen. Konjunkturpolitisch passe die Reform ebenso wenig ins Bild, denn die US-Wirtschaft brauche derzeit keinen Stimulus: Der Arbeitsmarkt sei vollausgelastet, das Wachstum liege aktuell (Q3) bei 2,3% gegenüber Vorjahr und damit schon oberhalb des Trends von rund 2%.Dieser mittel- bis langfristige Wachstumstrend könnte zwar durch die Reform leicht angehoben werden. Aber dem stünden höhere Defizite und Schulden gegenüber, die sich laut Schätzungen in den kommenden zehn Jahren auf 1,5 Bio. US-Dollar summieren würden. Dies komme auf einen für Friedenszeiten schon heute rekordhohen Schuldenberg drauf. Angesichts des demografischen Wandels und der damit verbundenen finanziellen Belastungen für das staatliche Renten- und Gesundheitssystem stelle sich die Frage, ob es in den USA nicht vielmehr Anlass gegeben hätte, über eine Steuererhöhung nachzudenken. (08.01.2018/ac/a/m)