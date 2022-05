Neue Lösungen würden neue Märkte erzeugen

Weniger sichtbar als die Cybersicherheit, aber nicht weniger reif für eine Umwälzung sei der Markt für Datenbanksoftware. "Jede Anwendung benötigt eine zugrunde liegende Datenbank, um zu funktionieren", so Hole.



Die Kunden in der Branche würden dabei durch die hohen Wechselrisiken in der Regel jahrelang bei einem Datenbankanbieter bleiben. Denn wenn die Datenbank einmal in die Geschäftsprozesse integriert sei, würden sie sich nur schwer ändern lassen. Auch hier hätten sich die alten Datenbankanbieter nur langsam angepasst, was sie zur Zielscheibe für neue Wettbewerber mache.



Die Cloud werde global



Doch der Aufstieg von Cloud-Start-ups würde nicht immer auf Kosten der etablierten Giganten gehen. "Microsoft zum Beispiel hat mit seiner Office-Software und seinem Cloud-Infrastrukturdienst Azure den Wandel zur Cloud vollzogen", analysiere Hole.



Dank den Plattformen der Branchenriesen würde nun eine neue Generation von Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen für kleine Unternehmen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt anbieten. Beispiele hierfür seien HubSpot, eine Vertriebs- und Marketingplattform, und Paycom, ein Anbieter von Gehaltsabrechnungen und Personalverwaltung. "Kunden können auf die Websites dieser Unternehmen gehen und noch am selben Tag, an dem sie die Dienstleistung kaufen, mit der Arbeit beginnen. Das gab es vor dem Übergang zum Cloud-Modell nicht", sage Hole.



Software werde vom Markt unterschätzt



Während zurzeit viele Branchen Phasen der Innovation und des schnellen Wachstums erlebten, sei die Softwarebranche in diesem Sinne einzigartig. Denn sie zeige bereits über lange Zeiträume hinweg ungewöhnlich hohe Wachstumsraten. "Es ist schwer, einen anderen Markt zu finden, der bereits so lange wächst wie die Softwarebranche", resümiere Hole.



Denn US-Softwareunternehmen hätten in der Vergangenheit ihre Geschäftsmodelle in einem Tempo verbessert, wie es in keiner anderen Branche der Fall gewesen sei. "Der Markt unterschätzt, wie lange diese Unternehmen noch mit hohen Raten weiterwachsen können."







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Trotz schmerzhaften Kursverlusten bei US-amerikanischen Software-Aktien sind die langfristigen Aussichten für die Branche weiterhin positiv, so die Experten der Capital Group.Zu dieser Erkenntnis komme Martyn Hole, Equity Investment Director bei Capital Group. Während der Pandemie seien Werte aus der Softwarebranche in schwindelerregende Höhen gestiegen, nun sei der Absturz gefolgt. Dies sei unter anderem auf die steigenden Zinsen zurückzuführen, die sich auf schnell wachsende Unternehmen stärker auswirken würden als auf den breiteren Markt, so Hole.Denn heftige Schwankungen bei Software-Aktien seien nichts Neues. "In den vergangenen Jahren mussten Softwareunternehmen so etwa alle 18 Monate einen starken Rückgang von 20 bis 35 Prozent hinnehmen", sage Hole. "Investoren sollten sich deswegen auf hochwertige Unternehmen konzentrieren, die auch bei zyklischen Korrekturen gehalten werden können."Die nächste WachstumswelleDer Trend zur Cloud habe dabei zu einem neuen Ansatz für die Cybersicherheit geführt - der sogenannten Zero-Trust-Architektur. So hätten Unternehmen ihre Daten bisher in zentralen Rechenzentren gehalten, die durch eine einzige Firewall geschützt seien. Bei der Zero-Trust-Architektur hingegen werde das einzelne Rechenzentrum durch eine Reihe von Servern, Endnutzern und Cloud-Workloads ersetzt. Diese Zero-Trust-Architektur erfordere dann eine Benutzerauthentifizierung für jeden Dienst und alle Informationen, auf die zugegriffen werde - die Sicherheit des Systems hänge also nicht mehr von einer einzelnen Firewall ab. "Herkömmliche Sicherheitsanbieter passen sich nur langsam an das Zero-Trust-Modell an, aber mehrere innovative, kleinere Softwareunternehmen sind aufgetaucht, um die Lücke zu füllen", wisse Hole.