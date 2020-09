Bonn (www.aktiencheck.de) - Der taiwanische Aktienmarkt liegt seit Jahresbeginn trotz der Pandemie in Euro knapp sieben Prozent im Plus, so die Analysten von Postbank Research.



Dies habe zum einen daran gelegen, dass das Virus recht schnell unter Kontrolle gebracht worden sei, und zum anderen an der hohen Gewichtung von IT-Unternehmen am dortigen Aktienmarkt: Im MSCI Taiwan stünden sie für knapp 70 Prozent der Marktkapitalisierung und hätten seit Jahresbeginn Kursgewinne von 17 Prozent verbuchen können. Noch besser wäre die Performance ausgefallen, hätten die USA im August nicht erneut ihre Sanktionen gegen Huawei verschärft - diese würden indirekt auch taiwanesische Chiphersteller treffen, die für Huawei produzieren würden. Die nach wie vor starke globale Nachfrage nach IT-Produkten spreche aber weiterhin für den taiwanischen Aktienmarkt. Auch Analysten würden sich optimistisch zeigen: Die diesjährigen Gewinnerwartungen seien im letzten Monat erneut um knapp vier Prozent angehoben worden. Jetzt werde mit einem Wachstum der Gewinne pro Aktie von mehr als neun Prozent gerechnet. (08.09.2020/ac/a/m)



