Die Cushing-Rohölvorräte seien um 0,346 Millionen Barrel gestiegen, nach einem Rückgang von 0,735 Millionen Barrel in der Vorwoche.



Die Benzinvorräte seien um 0,309 Mio. Barrel gestiegen, nach einem Anstieg von 4,044 Mio. Barrel in der Vorwoche und hätten unter den Erwartungen der Analysten von 0,786 Mio. Barrel gelegen.



Die US-Destillatbestände seien um 2,083 Mio. Barrel gefallen, nachdem sie in der Vorwoche um 1,452 Mio. Barrel gestiegen seien. (14.04.2021/ac/a/m)





Die Rohöllagerbestände in den USA seien in der Woche zum 9. April um 5,890 Mio. Barrel gesunken, nach einem Rückgang von 3,522 Mio. in der Vorwoche und im Vergleich zu den Schätzungen der Analysten, die von einem Rückgang von 2,889 Mio. ausgegangen seien, so der EIA Petroleum Status Report.