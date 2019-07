ZITATE:



München (www.aktiencheck.de) - Selten war eine Quartalszahlensaison in den USA so wichtig wie die jetzt beginnende, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Zuletzt seien aus den USA zunehmend negativ überraschende Konjunkturdaten gekommen, die auf eine weitere Abschwächung des Wachstumstrends hinweisen und daher mit sinkenden Gewinnperspektiven der Unternehmen einhergehen würden. Gleichzeitig melde die Wall Street Rekordniveaus und damit steigende Bewertungen. Eine Mischung, die der Chefstratege skeptisch sehe: "Bewahrheitet sich der leicht rückläufige Gewinntrend, den die Analysten im Durchschnitt erwarten, wäre dies ein Warnschuss für die Bullen." Greil rechne zwar wie üblich mit überwiegend positiven Ergebnisüberraschungen und einem leichten Anstieg der Ergebnisse. Aber auch dann seien "die Ausblicke der Firmen auf Basis der eingetrübten Konjunkturperspektiven besonders wichtig, weil diese die Basis für noch weiter sinkende Gewinnerwartungen der Analysten sein könnten".Neben Unternehmenszahlen gerade von Banken und Brokern stünden kommende Woche in den USA mit den Juni-Einzelhandelsumsätzen am Dienstag, diversen Immobilienmarktdaten bis Mittwoch sowie dem Michigan-Verbrauchervertrauen für Juli am Donnerstag auch wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Für die Eurozone kämen am Dienstag die Handelsbilanz für Mai sowie die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen und am Mittwoch die finale Juni-Inflation der gesamten Eurozone. Am Freitag würden noch die deutschen Produzentenpreise folgen. Und in Großbritannien würden neben dem Arbeitsmarktbericht und den Inflationsdaten ebenfalls Einzelhandelsumsätze veröffentlicht.