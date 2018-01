Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem US-Arbeitsmarktbericht haben in dieser Woche vor allem die Preisdaten und die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen aus den USA eine hohe Marktrelevanz, so die Analysten der NORD LB.



Daneben werde auf die Entwicklung der chinesischen Handelszahlen und der deutschen Industrieproduktion zu achten sein. Eine Vielzahl an US-Notenbanker melde sich in den kommenden Tagen zu Wort. Neue Hinweise auf aktuelle Preistendenzen in den USA würden im Verlauf der Woche veröffentlicht. Dazu würden die Import-, die Produzenten- und die Konsumentenpreise gehören. Aufgrund des im Berichtsmonat Dezember zu beobachtenden Ölpreisanstiegs würden die Analysten der NORD LB bei den Monatsveränderungen auf allen drei Preisebenden mit Anstiegen rechnen. Konkret erwarte man die Konsumentenpreise am Freitag um 14:30 Uhr um 0,2% M/M höher, was eine Jahresrate von unveränderten 2,2% ergäbe. Auch bei der für die Notenbanker sehr relevanten Kernrate (also ex Nahrung & Energie) sei mit einem Plus von 0,2% M/M zu rechnen, was jedoch die Jahresrate bei moderaten 1,7% beließe. Insgesamt dürfte also nicht unbedingt akuter Handlungsbedarf für die Federal Reserve aufkommen.



Nachdem das Weihnachtsgeschäft im November gut angelaufen sei, scheine der Spielraum für weitere größere Anstiege der Einzelhandelsumsätze im Dezember begrenzt. Die Analysten der NORD LB würden für die Bekanntgabe am Freitag ebenfalls um 14:30 Uhr mit einem Zuwachs von 0,4% M/M rechnen. Stützend könnten die Umsätze in den Autohäusern der USA wirken. Entsprechend würden die Analysten exklusive Automobile einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze von 0,3% M/M erwarten. Grundsätzlich bleibe der Konsument nicht zuletzt aufgrund eines starken Arbeitsmarktes eine tragende Säule der USA. Die Steuerreform könnte in 2018 noch weitere positive Impulse liefern. (08.01.2018/ac/a/m)





