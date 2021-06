Wien (www.aktiencheck.de) - In einem eher lustlosen Handel schlossen die US-Märkte am gestrigen Dienstag letztendlich nur wenig verändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien würden sich die Börsen heute Morgen wenig verändert zeigen. Für Europa würden die vorbörslichen Indikationen einen Handelsstart mit wenig Kursveränderung erwarten lassen. In den USA würden heute noch der Getränkehersteller Constellation Brands (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol Deutschland: CB1A, NYSE-Ticker-Symbol: STZ) und der Lebensmittelhersteller General Mills (ISIN: US3703341046, WKN: 853862, Ticker-Symbol: GRM, NYSE-Symbol: GIS) vorbörslich und das Halbleiter-Technologie-Unternehmen Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen. In Österreich berichte der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) seine Zahlen.Rohöl habe sich trotz Ausbreitung der Delta-Mutation zuletzt fester gezeigt. Die Gruppe OPEC+ werde bei ihrem morgigen Treffen voraussichtlich Förderausweitungen ab August beschließen, diese dürften aber die steigende Nachfrage nicht ausgleichen. Gold habe vom etwas festeren US-Dollar nicht profitieren können und habe sich auf knapp unter USD1.760 je Unze ermäßigt. (30.06.2021/ac/a/m)