Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem vergangene Woche sowohl der Empire State Manufacturing Index als auch der Philadelphia FED Index die Prognosen der Analysten recht deutlich geschlagen hatte, war die Reihe gestern am Chicago FED National Activity Index für den Monat Mai, so die Analysten von Postbank Research.



Dieser sei auf einen Stand von plus 2,61 gestiegen, womit sich die zuvor befragten Analysten mit minus 10,0 mal wieder als deutlich zu pessimistisch erwiesen hätten. Für den April sei der Indexstand auf minus 17,89 revidiert worden, nachdem zunächst ein Wert von minus 16,74 genannt worden sei. Der aktuelle Stand deute darauf hin, dass die Wirtschaft über dem Trend wachse, was aber natürlich auch an dem starken Rückgang zuvor liege. Ob es auch in Europa zu einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung kommen könnte, darauf würden uns heute möglicherweise die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Frankreich, Deutschland und die Eurozone insgesamt weitere Hinweise geben können.



Für die USA würden ebenfalls neue Daten zu den Einkaufsmanagerindices sowie zu den Neubauverkäufen veröffentlicht. Weiterhin im Fokus bleibe natürlich auch die Entwicklung der Fallzahlen der mit Covid-19 Infizierten - besonders in den USA. Im Allgemeinen könnten die Märkte nun aber passend zur sommerlichen Jahreszeit in ruhigeres Fahrwasser übertreten. (23.06.2020/ac/a/m)



