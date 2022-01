London (www.aktiencheck.de) - Die veröffentlichten erhöhten US-Verbraucherpreisindex-Zahlen werden sich wahrscheinlich auf die Aktienmärkte auswirken, auch wenn wir immer noch inmitten der Lieferketten-Probleme stecken, so Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors.



Aktienanleger müssten auf unruhige Märkte gefasst sein, da die US-Notenbank ihren Kurs ändern werde, um die unerwartet hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Dies decke sich mit der Einschätzung von Janus Henderson Investors, dass die ersten Monate des Jahres volatil sein würden, da sich die Märkte anpassen würden. Aber dann sollten sich bessere Aussichten bieten, sobald die FED ihren Kurswechsel vollzogen habe und sich an der Inflationsfront etwas bewege. (13.01.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.