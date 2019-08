Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Folgen des Handelsstreits haben mittlerweile auch die US-Konjunktur selbst erreicht, so die Analysten von Postbank Research.



Sinkende Exporte und eine abnehmende Investitionsneigung würden sich in der Entwicklung der US-Industrieproduktion (Do., 15.08., 15:15 Uhr) niederschlagen. Gegen eine spürbare Trendabkehr würden darüber hinaus weitgehend stagnierende Auftragseingänge und der weiter sinkende ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe sprechen. Dieser befinde sich aber immer noch im leicht expansiven Bereich. Die Analysten von Postbank Research rechnen für Juli zwar mit einem Produktionsplus in Höhe von 0,5% gegenüber dem Vormonat. Nachdem der Output zuvor aber nur stagniert habe, würde dies jedoch die insgesamt schwache Dynamik bestätigen. (09.08.2019/ac/a/m)





