Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion legte im März mit 1,4% M/M etwas weniger stark zu als erwartet, so die Analysten der Nord LB.



Die Enttäuschung sollte sich aber in Grenzen halten, da vor allem der witterungsbedingte Einbruch beim Kraftwerksoutput (-11,4% M/M) für eine nicht ganz so überzeugende Gesamtzahl verantwortlich gewesen sei. Das schöne Wetter im März "belastete" hier also die US-Produktion ganz klar! Perspektivisch scheine die USA auf einem soliden Weg zu sein, die Pandemie ökonomisch hinter sich zu lassen, was die zeitgleich veröffentlichten Empire State Survey und Philadelphia-Index bestätigen würden.



Mit dem Ziel, ab im Juni alle Erwachsenen geimpft zu haben, könnte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten im 2. Quartal eine Normalität erreicht werden, von der man in Europa noch entfernt sei. Die Wachstumspotenziale würden entsprechend unterschiedlich sein, was im gestiegenen Renditespread von Bunds und Treasuries sowie beim schwächeren Euro in USD zum Ausdruck komme. (15.04.2021/ac/a/m)



