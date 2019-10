Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Mittwoch bereits das Beige Book eine Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe in den USA attestiert hatte, bestätigten die gestrigen Konjunkturdaten diese Einschätzung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Philly FED-Index im Oktober von 12,0 auf 5,6 Punkte zurückgefallen, während gleichzeitig die Industrieproduktion im September um 0,4% gg. Vm. gesunken sei. Zwar sei für Letztere das Ergebnis des Vormonats auch leicht nach oben revidiert worden (+0,8% gg. Vm., zuvor: +0,6%), insgesamt seien die Aktivitäten in der US-Industrie jedoch in diesem Jahr klar rückläufig. Neben der allgemeinen Belastung durch die anhaltenden Handelskonflikte hätten sich im September zudem Streiks im Automobilsektor negativ auf die industriellen Aktivitäten ausgewirkt.



Der Euro habe gestern infolge des EU-Austrittsdeals mit Großbritannien wieder die Marke von 1,11 USD zurückerobert. Die enttäuschenden US-Konjunkturdaten hätten dazu beigetragen, dass der Euro dieses Niveau zum US-Dollar habe halten können. (18.10.2019/ac/a/m)



