Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Stimmungsindikatoren im Verarbeitenden Gewerbe in den USA im Grundton immer noch optimistisch ausfallen, haben die Warnsignale zuletzt zugenommen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Als wesentlicher Faktor könnte dabei ausgerechnet die Zollpolitik der US-Regierung ausgemacht werden. Bereits in den letzten Ausgaben des Beige Books hätten zahlreiche Unternehmen angegeben, aufgrund der gestiegenen Inputkosten durch Zölle z. B. auf Aluminium und Stahl sowie schlechteren Absatzmöglichkeiten im Ausland infolge von Vergeltungszöllen, in ihrer Geschäftstätigkeit zunehmend eingeschränkt zu werden.Zeige das Beige Book erneut die negativen Effekte auf das Verarbeitende Gewerbe durch die Zollpolitik auf, könnte dies Einfluss auf die laufenden sino-amerikanischen Handelsgespräche haben und den Druck für eine Einigung erhöhen. Dies dürfte die Risikoneigung der Anleger weiter anregen und damit die Renditen für 10-jährige US-Treasuries wieder deutlich über 2,60% treiben. (17.04.2019/ac/a/m)