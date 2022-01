Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US500 wird vor dem ersten Handelstag des Jahres 2022 leicht höher gehandelt, nur wenige Punkte unter seinem am Donnerstagnachmittag erreichten Allzeithoch, so die Experten von XTB.Der US-Dollar werte zu Beginn der ersten Handelswoche des neuen Jahres gegenüber dem Euro auf. EUR/USD werde am Vormittag bei 1,1354 gehandelt. Entscheidend für die Käufer sei ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch vom 18. November bei 1,1374. Am 30. November sei es zu einem Fehlausbruch gekommen, während die Hürde am vergangenen Freitag per Schlusskurs leicht habe überwunden werden können. Der Durchbruch sei zwar nicht sehr dynamisch gewesen, könnte jedoch ausreichen, um das Interesse der Käufer geweckt zu haben.Der DE30 habe am Montag nach dem Anstieg, der nach Beginn der Kassahandels begonnen habe, die runde Marke von 16.000 Punkten erreicht. Damit notiere der deutsche Leitindex auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Der psychologische Bereich überschneide sich mit dem 78,6%-Retracement der im November begonnenen Korrektur, sodass die dortige Reaktion die kurzfristige Anlegerstimmung stark beeinträchtigen könnte. Bei einem Durchbruch könnte das 2% entfernte Rekordhoch anvisiert werden. (03.01.2022/ac/a/m)