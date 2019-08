Bonn (www.aktiencheck.de) - Zum Schluss der vergangenen Woche wurden die US-Baubeginne und -genehmigungen für Juli bekannt gegeben, so die Analysten von Postbank Research.Der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan sei im laufenden Monat vorläufigen Angaben zufolge von 98,4 auf 92,1 Punkte abgerutscht. Dies sei der zweitniedrigste Stand seit Herbst 2016. Auf diesem Niveau sei der Indikator zwar immer noch mit einem soliden Konsumwachstum vereinbar, dennoch drohe das bisher ungetrübte Konsumbild erste Risse zu bekommen.Heute würden lediglich die endgütigen Daten zur Entwicklung der EWU-Verbraucherpreise im Juli bekannt gegeben. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass der vorläufig gemeldete Rückgang der Inflationsrate von 1,3% auf 1,1% ebenso bestätigt werde wie die Abschwächung der Kerninflationsrate von 1,1% auf 0,9%.Highlight in einer datenseitig sehr ruhigen Woche seien die vorläufigen August-Werte der Einkaufsmanagerindices für Deutschland und den Euroraum, die am Donnerstag veröffentlicht würden.(19.08.2019/ac/a/m)