In der Klimapolitik werde sich Biden zwar der EU-Position annähern. Wahrscheinlich würden die hiesigen Maßnahmen aber auf absehbare Zeit ambitionierter (= teurer) bleiben als ihre US-Pendants. Damit werde die Frage nach dem preislichen Wettbewerbsvorteil akut, den Produktionsstandorte mit niedrigeren Standards oder Umweltsteuern genießen würden. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der hier der Wandel angestrebt werde, würden die Analysten über beträchtliche Kosten reden. Die Diskussion, ob so genannte "Grenzausgleichssteuern" aus Klimagründen wünschenswert oder sinnvoll sein könnten, sprenge den Rahmen dieser Analyse.



Ein Präsident, der selbst in der allgemeinen Außenpolitik explizit "die Interessen der Mittelklasse" in den USA in den Fokus stellen wolle, werde aber nicht tatenlos zusehen, wie US-Exporte von der EU mit hohen Einfuhrzöllen belegt würden. Die USA hätten derzeit eh schon ein Performanceproblem mit ihren Ausfuhren: Hätten die realen Ein- und Ausfuhren von Waren in den USA in den vergangenen Jahren (vor und unter Trump) zunächst grob mit der weltweiten Entwicklung mithalten können, seien die amerikanischen Exporte 2020 deutlich stärker eingebrochen als der Rest des Welthandels und die eigenen Importe. Auch die Erholung sei sehr bescheiden ausgefallen - im Gegensatz zum Welthandel insgesamt seien die US-Ausfuhren Ende 2020 spürbar unter ihrem Vorkrisenniveau geblieben. Dies sei genau das Umfeld, das Lobbyisten des Protektionismus in Washington Tür und Tor öffne.



Wenn die sündhaft teuren Werbespots während des Superbowl des American Football ein jährliches Spiegelbild des nationalen Gefühlsbildes seien, habe die diesjährige Auswahl zwei Kernbotschaften gehabt: 1) "Wir müssen zusammenhalten! / Gemeinsam sind wir stärker!" und 2) "Buy American! / Shop Local! / Eat Local!" Joe Bidens "Buy American"-Initiative treffe also den Geist der Zeit. Das mache sie aber nicht besser.



Während es intuitiv erscheinen möge, dass eine Regierung die eigenen Anbieter bevorzugt behandeln sollte, bringe ein solcher Kurs zwei entscheidende Probleme: Erstens sei er umso relevanter, je weniger wettbewerbsfähig die inländischen Anbieter seien. Weltklasseunternehmen könnten auf Augenhöhe mit dem Ausland um öffentliche Aufträge konkurrieren. Eine explizite Bevorzugung des Inlands habe also vor allem dort nennenswerte Auswirkungen, wo die heimischen Unternehmen deutlich teurer seien als die ausländischen. Entsprechend fördere der Staat durch solche Subventionen hauptsächlich ineffiziente Branchen und Unternehmen - mit knappen Steuergeldern. Die Steuerzahler würden letztlich weniger Sach- und Dienstleistungen für ihren Dollar erhalten. Ab dem laufenden Monat sei eine Regel Donald Trumps in Kraft, dass US-Anbieter bis zu 20% teurer sein dürften als die ausländische Konkurrenz. Unter dem Strich würden solche Maßnahmen einen negativen Nettoeffekt auf die Beschäftigung haben.



Zweitens sei der Spielraum der Regierung in dieser Hinsicht grundsätzlich durch internationale Abkommen eingeschränkt. Deren Regeln könne man zwar teilweise umgehen, z.B. indem die nationale Regierung finanzielle Mittel an die untergeordneten Gebietskörperschaften durchleite, die nicht an diese Abmachungen gebunden seien. Ausländische Regierungen würden aber nicht die Hände in den Schoß legen, während die andere Seite die Spielregeln biege oder ändere. Viele US-Unternehmen, vor allem in High-Tech- und Dienstleistungsbereichen, seien global hoch wettbewerbsfähig und würden unter einem Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen, z.B. in der EU, leiden. Für sie wäre eine solche beidseitige transatlantische Abschottung per saldo wahrscheinlich ein Verlustgeschäft, zumal der Anteil der Staatsausgaben an der Gesamtwirtschaft, also das verteilbare Mittelvolumen, in den USA spürbar kleiner sei als in den meisten anderen Industrieländern.



Präsident Hoover habe 1933 mit dem "Buy American Act" die Grundlagen gelegt, aber zuletzt seien die Bestimmungen nicht nur bei der zulässigen Preisdiskrepanz, sondern auch bei den "rules of content" verschärft worden, also hinsichtlich der Frage, welche Produkte eigentlich als "American" zählen würden. Ab diesem Monat müssten Stahl- und Eisenprodukte zu 95% inländische Wertschöpfung ausweisen, andere Produkte mindestens 55%. Dies seien wohlgemerkt noch von Trump auf den Weg gebrachte Regeln. Biden könnte hier noch mal nachlegen.



Unternehmen, die auch im Ausland aktiv seien, stünden dann vor einem Dilemma: Mehr Wertschöpfung in die relativ teuren USA verlegen, um die Quote zu erreichen? Oder darauf verzichten, um am Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben? Dies sei vor allem für Branchen relevant, in denen die Lieferketten in Nordamerika (also mit kanadischen und mexikanischen Teilen) sehr extensiv seien. Fahre Biden hier einen Konfliktkurs zu den Handelspartnern, drohe er eine weitere Front zu eröffnen, wo es wie bei der Frage nach einer "gerechten" Besteuerung von international tätigen Unternehmen und Klimazöllen vor allem um eine möglichst große Scheibe des globalen Kuchens gehe. Die 1930er würden grüßen lassen. (12.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie vor rund zwölf Jahren die Finanzkrise hat die Covid-19-Pandemie Ängste aufkommen lassen, dass die Regierungen die wirtschaftspolitischen Fehler aus den 1930er Jahren wiederholen könnten, so die Analysten der Helaba.Damals habe man versucht, die rapide schrumpfende aggregierte Nachfrage zu den eigenen Produzenten zu lenken. Märkte seien abgeschottet, Währungen abgewertet worden. Die Folge sei eine ökonomische Abwärtsspirale mit katastrophalen wirtschaftlichen und letztlich politischen Folgen gewesen. Dazu sei es diesmal nicht gekommen. Dennoch würden die Abschottungstendenzen derzeit zunehmen, auch in den USA. Bei allen Unterschieden im Stil: In der Handelspolitik seien Joe Biden und Donald Trump wohl so nah beieinander wie nirgends sonst.Die Mitglieder der neuen US-Regierung seien davon überzeugt, dass mehr staatliche Interventionen die Lösung vieler, wenn nicht aller, politischer Probleme seien. Dies gelte ebenfalls für den internationalen Handel. Wie auf anderen Gebieten werde Joe Bidens Team zwar auch im Rahmen der WTO zu einer Form der Kooperation zurückkehren, die Trump praktisch komplett eingestellt habe. Spürbare inhaltliche Fortschritte seien hier aber nicht zu erwarten. Der Fokus scheine daher weiterhin auf bilateralen Abkommen zu liegen.Auch hier sei der Ausblick trübe: Die neue Nordamerikanische Freihandelszone sei in Kraft - und es seien die demokratischen Führer im Kongress, Nancy Pelosi und Chuck Schumer gewesen, die hier für die Aufnahme vieler besonders protektionistischer Bestimmungen gesorgt hätten. Ein nachträglicher Beitritt der USA zum transpazifischen Freihandelsabkommen TPP, aus dem Trump im letzten Moment ausgestiegen sei, sei unwahrscheinlich. Hoffnungen mancher Vertreter der deutschen Industrie, man könne nun in einem neuen Anlauf eine veränderte Form des gescheiterten TTIP-Abkommens zwischen der EU und den USA erreichen, erscheinen ziemlich blauäugig, so die Analysten der Helaba.