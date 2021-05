Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem ausgeprägten Zuwachs im März haben die US-Einzelhandelsumsätze im April keine positive Entwicklung nehmen können, so die Analysten der Nord LB.



Die heute gemeldeten Daten würden auf den ersten Blick sogar sehr klar unterhalb der Prognosen der meisten Ökonomen notieren; die Revisionen an den Angaben für März würden diese Nachricht jedoch in ganz starkem Maße relativieren. Die neuen Zahlen würden nämlich eine noch viel wildere Party im Vormonat zeigen, was dann im April natürlich zumindest eine gewisse Ruhepause erforderlich mache. Die jüngst gemeldeten Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt hätten die ambitionierten Erwartungen vieler Marktbeobachter zwar ebenfalls nicht erfüllen können, die Beschäftigungssituation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleibe aber dennoch erfreulich. Dieses Umfeld dürfte den US-Konsumenten also weiterhin helfen. Entsprechend sollte die bisher sehr verlässlich tragende Säule privater Verbrauch der nordamerikanischen Wirtschaft auch perspektivisch positive Impulse beim Wachstum liefern können. (14.05.2021/ac/a/m)



