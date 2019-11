Bonn (www.aktiencheck.de) - Der solide Aufwärtstrend der US-Einzelhandelsumsätze (Fr., 15.11., 14:30 Uhr) hatte im September eine Verschnaufpause eingelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Insbesondere sinkende Umsätze mit Autos und Autoteilen hätten das Gesamtergebnis belastet. Allerdings befinde sich die Stimmung der US-Konsumenten angesichts annähernder Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt und steigender Löhne bei zugleich moderater Inflation immer noch auf einem sehr soliden Niveau. Die Analysten würden daher für Oktober mit einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends rechnen. Allerdings würden bereits veröffentlichte PKW-Absatzzahlen auf eine erneute Belastung von dieser Seite hindeuten. Insgesamt dürften die Umsätze daher nur moderat um 0,2% zum Vormonat gestiegen sein, während ex Autos ein deutlicheres Plus von 0,4% zu Buche stehen sollte. (11.11.2019/ac/a/m)



