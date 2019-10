Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz des in den Sentimentindikatoren dokumentierten Optimismus der US-Verbraucher gaben die Einzelhandelsumsätze im September um 0,3% gg. Vm. Nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das sei deutlich schwächer gewesen als im Konsens (+0,3%) erwartet. Die leichte Aufwärtsrevision des August-Wertes (von +0,4% auf +0,6%) habe die Verfehlung der Erwartungen nicht kompensieren können. Mit Blick auf die bis zuletzt insgesamt noch recht hohe Ausgabenneigung der US-Konsumenten aufgrund der guten Lage am Arbeitsmarkt würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt für das 3. Quartal 2019 dennoch ein annualisiertes Konsumwachstum von gut 2% unterstellen. (17.10.2019/ac/a/m)





